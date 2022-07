Tour de France : les premiers fans sont arrivés au pied de La Super Planche des Belles Filles !

Premiers arrivés, premiers servis ! Certains ont bien compris l'adage à l'approche de la 7ème étape du Tour de France. Le vendredi 7 juillet, le peloton s'élancera de Tomblaine pour rejoindre La Super Planche des Belles Filles, à Plancher-les-Mines. Et ces derniers jours, plusieurs fans sont venus en caravane pour réserver leur place, au pied de l'ascension. Patrick est arrivé depuis une semaine sur place. Il est parti du Nord avec ses deux amis :

"Pour une étape de montagne, il faut venir huit jours avant ! Sinon, c'est trop compliqué de garer nos véhicules. Mais rassurez-vous, on a largement de quoi s'occuper ! Déjà, avec mes 30 kilos de matériel, on doit décorer notre caravane. Et puis, on rencontre les locaux, les alentours. On n'a pas le temps de s'ennuyer !"