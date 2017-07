Tour de France: les supporters brivadois à fond derrière Romain Bardet

Quelques membres du Vélo Sport Brivadois se sont réunis ce mercredi pour suivre ensemble la 11e étape de la Grande Boucle. Ils croient en leur star locale... Romain Bardet!

Installés confortablement sur les canapés, avec un petit goûter sur la table, les membres du club de vélo de Brioude n'ont pas raté une minute de la 11e étape ce mercredi. Ils savaient bien sûr que cette étape ne comportait pas de véritable enjeu pour Romain Bardet, mais, pour eux, c'était plus une façon de se réunir pour être tous ensemble derrière l'enfant du pays!

Je sens qu'il va nous faire quelque chose, je mise sur le maillot jaune !

Tout en regardant les images défiler sur l'écran et les coureurs qui cravachent, le débat s'installe tranquillement... Romain Bardet a t-il une chance? Podium ou pas? "Tu sais pour aller chercher la première place, il va falloir aller le manger le Froome!" lance l'un. Et l'autre qui répond tu tac-au-tac: "Bah oui mais Froome il peut aussi avoir un jour sans! Il peut chuter par exemple.." . Chacun y va de sa petite remarque. Une chose est sûre, le président du Vélo Sport Brivadois, Gérard Cabantous, a un bon pressentiment cette année. "Je sens qu'il va nous faire quelque chose, je mise sur le maillot jaune!" Il a d'ailleurs lancé un défi au maire de Brioude: "si Romain Bardet décroche le maillot jaune on repeint la mairie en jaune" dit-il en rigolant.

Les jeunes recrues du club de vélo de Brioude ont le regard scotché à l'écran © Radio France - Lauriane Havard

Romain Bardet, un modèle à suivre

Depuis que Romain Bardet s'est fait connaître sur le Tour de France, le club Vélo Sport Brivadois déborde de demandes! '"On a même dû refuser du monde" raconte le président Gérard Cabantous. A ses côtés pour suivre cette 11e étape, il y a Rémi et Camille, deux jeunes âgés de 11 et 13 ans. "Romain c'est la star du coin" explique Rémi, "pour le moment il roule bien, j'espère qu'on va le voir sortir pour l'étape dans les Pyrénées". Pour rapprocher d'autant plus ces jeunes du Tour de France, le club les embarque le lundi 17 juillet au Puy-en-Velay (jour de repos) pour leur faire découvrir les coulisses de cet événement sportif mythique.

Cerise sur le gâteau, Romain Bardet a promis au club de vélo de Brioude de venir rouler avec les jeunes en novembre prochain. "Ils attendent que ça! Moi je vous dis qu'il y aura beaucoup plus de monde que d'habitude à cet entraînement" s'amuse Gérard Cabantous.