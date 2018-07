Depuis le Tarn, ils vont vivre à fond le Tour de France, et supporter avec fierté leur "Lilou", le leader de l'équipe Direct-Energie, originaire d'Albi.

Albi, France

"Moi, ce que je regarde, c'est pas le champion, c'est Lilian." Dans sa petite maison du quartier Cantepau à Albi (Tarn), Louis Gleyzes a les yeux qui brillent quand il parle de "Lilou", l'enfant du pays, qu'il a entraîné à l'âge de 17 ans au Saint-Juéry Olympique.

Ce technicien du cyclisme, bien connu dans le pays Albigeois, a fondé en 2016 le Club Officiel des Supporters de Lilian Calméjane. 65 adhérents aujourd'hui qui ne vont pas perdre une miette du Tour de France qui s'élance de Vendée samedi, avec l'espoir de vivre un exploit du leader de l'équipe Direct-Energie, qu'ils côtoient parfois sur les routes du Tarn.

"C'est notre Lilou, et on va le supporter jusqu'au bout !" - un supporter

Patrice Rochex, un des membres, a d'ailleurs vibré l'an dernier devant sa télé, quand Lilian Calméjane a gagné sa première étape sur le Tour de France, dans la station des Rousses (Jura). Un final épique où l'Albigeois, qui était échappé depuis de nombreux kilomètres, a dû lutter contre les crampes. "A ce moment là, vous avez le coeur qui va sortir de la poitrine, c'est inimaginable" explique Patrice, qui espère une nouvelle victoire en 2018 : "c'est notre Lilou, et on va le supporter jusqu'au bout !".

Louis Gleyzes croit Lilian Calméjane capable de s'illustrer de nouveau sur la Grande Boucle : "Son gros point fort, c'est sa confiance en lui. Il ne doute pas. Vous pouvez le mettre à côté de n'importe quel champion, s'il peut lui faire sa fête, il va lui faire sa fête, il va pas se laisser endormir".

La fierté tarnaise

Tous en tout cas sont heureux de voir le jeune Tarnais à un tel niveau. "Pour moi Lilian, ça restera le gamin qu'on a connu" poursuit Louis Gleyzes. "Et on est très fiers qu'aujourd'hui il réussisse, et qu'il représente le cyclisme albigeois".

Les supporters de Lilian Calméjane ont prévu de s'installer au bord de la route du Tour le dimanche 22 juillet, lors de l'étape Millau-Carcassonne, qui traverse le sud du Tarn. Les fans de Lilian se retrouveront à Brassac, près du terrain de rugby. Avec des grillades, des chants, des drapeaux occitans, et une banderole de 6 mètres de long, pour soutenir "Lilou".