Tour de France - Lilian Calmejane : "Une moitié de Tour pour corriger le tir"

Tarn, France

Lilian Calmejane, Albigeois de naissance, a le sourire. La journée de repos fait du bien, loin de l'agitation du peloton. "Le but c'est de pédaler entre copains, balancer quelques conneries. Le mieux, c'est presque de ne pas regarder la vitesse à laquelle on roule", explique Calmejane, qui a amené ses coéquipiers chez lui à Albi ce mardi après-midi.

Le Tarnais, vainqueur d'étape en 2017 sur la Grande Boucle, a connu dix premiers jours compliqués et "a du mal à trouver des explications concrètes à mon niveau de performance. Mais la vie ne s'arrête pas. Quand on a eu la chance d'y briller, on essaie de relativiser les échecs sur le Tour. Pour l'instant, je ne vis pas les sensations souhaitées. Je ne suis pas acteur de la course. C'est assez frustrant et même déstabilisant. Il reste une moitié de Tour pour corriger le tir, j'y crois."

Calmejane : "Encore des étapes accessibles"

Calmejane pointe à la 116e place au général à 1h16 du leader Julian Alaphilippe et ne s'est pas fixé d'objectif ou d'étape en particulier : "On va rentrer dans une deuxième partie de France qui va squeezer les sprinteurs. Ils en ont bien profité, ils ont su mobiliser leurs équipes pour aller chercher des victoires pas forcément prévues. On les reverra à Toulouse, sur les Champs, peut-être à Nîmes aussi. Maintenant, ça va être pour les coureurs qui aiment escalader. Ce n'est pas forcément mon cas mais entre tout ça, il y a quelques étapes accessibles pour les baroudeurs. J'aimerais faire partie de cette guerre-là."