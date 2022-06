Tour de France : Longwy se décore et se prépare à l'arrivée du peloton et du maillot jaune

J-7 avant l'arrivée du Tour de France à Longwy. Le jeudi 7 juillet, lors de la 6e étape longue de 220 km, le peloton reliera Binche en Belgique à la cité des Emaux.

Longwy qui se prépare pour ce grand évènement cycliste : la ville se maquille et se déguise aux couleurs de la Grande Boucle, avec des drapeaux, des silhouettes de cycliste ou encore des décorations florales.

Et puis en concertation, avec la Préfecture de Meurthe et Moselle et Amaury Sport Organisation, la municipalité vient de dévoiler son plan de circulation et de stationnement, avec son lot de restrictions. Un plan qui a été plus difficile à élaborer qu'en 2017, année du dernier du passage du Tour dans la cité des Emaux, comme l'explique le maire de Longwy, Jean-Marc Fournel.

Ce plan de circulation et de stationnement sera activé dès le 6 juillet, sur la place d'Arche à Longwy Haut, où se situera la ligne d'arrivée.

Ce dimanche 2 juillet, se tiendra aussi à Longwy, le grand prix cycliste de la ville. L'épreuve réservée aux amateurs a été exceptionnellement avancé à cette date, car le final de cette course empruntera le tracé du Tour de France.

La collection de la Petite Reine 2022 de la Manufacture des Emaux

Comme en 2017, date du dernier passage de la Grande Boucle dans cette ville du Pays Haut, la Manufacture des Emaux de Longwy, a décidé de marquer le coup, en lançant une collection inédite, intitulée, " Petite Reine 2022".

Il y a 5 ans, l'entreprise avait crée des chouettes aux couleurs de la Grande Boucle. Le président de la Manufacture des Emaux de Longwy, a cette fois, voulu innover et moderniser sa collection, en proposant trois coupelles et la fameuse boule " Flo " de la marque. Une série qui reprend notamment les couleurs du Tour.