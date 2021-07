Tour de France : après avoir perdu le maillot jaune, Mathieu van der Poel abandonne pour préparer les JO

Mathieu van der Poel, petit-fils de Raymond Poulidor, abandonne le Tour de France. Celui qui portait hier matin encore le maillot jaune de leader vient de l'annoncer à quelques minutes du début de la 9e étape. Le coureur néerlandais préfère "se concentrer sur les Jeux olympiques" de Tokyo qui démarrent le 23 juillet prochain.

À 26 ans, il aura porté le maillot jaune pendant six jours. Dans une interview publiée sur le compte Twitter du Tour de France, il explique qu'il est "impossible" pour lui "de se défendre contre de vrais grimpeurs". Cette 9e étape ce dimanche est en effet monstrueuse : 145 km entre Cluses en Haute-Savoie et Tignes, en Savoie, avec cinq cols majeurs au programme.

"Cela a été une semaine formidable. C'était mon premier grand tour et on peut être fier de ça. Je vais prendre du temps pour me remettre de cette première semaine, on sait que ça aurait été difficile pour moi, j'ai d'autres buts et à cause du Covid, c'était impossible pour moi de faire le Tour entier et ensuite d'être au top à Tokyo", a-t-il justifié. "J'espère aller jusqu'à Paris l'année prochaine" a-t-il conclu.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



C'est le deuxième abandon du jour, après celui, ce matin, de Primož Roglič, l'un des favori de cette édition 2021, et second lors du tour l'an passé. Le coureur slovène, lui, abandonne car il souffre de nombreuses blessures après une chute lors de la 3e étape; blessures dont il n'a pas suffisamment guéri.