Tour de France : malgré une belle échappée, Pierre Rolland termine 28e au Grand Colombier

Encore une journée à l'avant pour le Loirétain Pierre Rolland ce dimanche lors de la 15e étape du Tour de France entre Lyon et le Grand Colombier. Le coureur de la formation B&B Hôtels-Vital Concept a roulé presque toute la journée mais a été repris dans le dernier col. Il termine 28e de l'étape.

Pierre Rolland a passé une bonne partie de la course devant ce dimanche mais n'a pas pu faire mieux que de terminer 28e de l'étape.

Le Loirétain Pierre Rolland une nouvelle fois à l'avant de la course pour la 15e étape du Tour de France ce dimanche, une étape reliant Lyon au Grand Colombier. Après une belle échappée et encore en tête au pied du Grand Colombier, le Français s'est fait rejoindre par les favoris du Tour et c'est finalement Tadej Pogacar qui s'est imposé.

On y a cru jusqu'au bout car Pierre Roland était encore en tête de la course et échappé à 30 kilomètres de l'arrivée, au pied du Grand Colombier. Mais le Loirétain n'est pas parvenu à résister au retour des favoris du Tour de France.

Il termine finalement à la 28e place de l'étape

Le coureur de la formation bretonne termine finalement 28e de l'étape à plus de sept minutes de Tadej Pogacar. Il occupe toujours la 17e place au classement général, troisième français de la Grande Boucle pour le moment.

