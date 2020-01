Tour de France : Marc Madiot, le manager mayennais de l'équipe Groupama-FDJ, vise la victoire finale

Le Mayennais Marc Madiot et son équipe 2020 Groupama-FDJ

Renazé, France

Marc Madiot y croit : "on part en 2020 pour faire mieux qu'en 2019. On veut être dans le match. Et le match c'est le Tour de France". Ce vendredi matin, à Paris, le manager mayennais a présenté son équipe pour la nouvelle saison.

Et son ambition, sa priorité, c'est donc de gagner le Tour de France et pour y parvenir il compte sur son leader Thibaut Pinot, qui avait dû abandonner l'an dernier, la mort dans l'âme, à cause d'une blessure à la cuisse à deux jours de l'arrivée sur les Champs-Elysées.