Tour de France : Mark Cavendish abandonne après une chute sur l'étape Libourne-Limoges

Pour sa dernière année en tant que cycliste professionnel, Mark Cavendish voulait s'offrir le plus beau cadeau de retraite. Malheureusement, le sort en a décidé autrement. Le coureur britannique a été victime d'une chute au kilomètre 136 sur la 8e étape du Tour de France entre Libourne et Limoges . Touché à l'épaule, il a dû abandonner et il a été hospitalisé à Périgueux . Pour son dernier Tour, il rêvait de devenir le recordman du nombre de victoires d'étapes dans la Grande Boucle. Il partage actuellement ce titre avec Eddy Merckx et 34 victoires d'étapes chacun.

À 38 ans, Mark Cavendish a donc abandonné ce samedi après une incroyable carrière cycliste. Il détient au total 161 victoires dans sa carrière, 34 sur le Tour de France, 16 sur le Giro et trois sur la Vuelta, ainsi que le classement par points sur les trois grands tours. Rien que sur le Tour 2021, le Britannique, originaire de l'île de Man, a raflé quatre victoires et le maillot vert.