Tour de France masculin et féminin 2023 en Dordogne : de grosses retombées attendues

La Dordogne accueille les Tour de France hommes et femmes en 2023 (image d'illustration lors de l'étape entre Périgueux et Bergerac en 2017).

107 km parcourus, 18 communes traversées par les hommes ; 52 km, 12 villages et une arrivée à Montignac-Lascaux pour les femmes : la Dordogne a le droit un sacré passage des coureurs du Tour de France en 2023. Le masculin ne fait que passer par le nord du département mais il représente tout de même la moitié de la huitième étape le 8 juillet. Le Périgord noir accueille le 25 juillet le Tour de France femmes, avec une arrivée de cette troisième étape à Montignac-Lascaux.

Difficile d'évaluer les retombées économiques précises à l'avance mais avec 190 pays et 100 chaînes de télévision, dont 60 en direct, qui retransmettaient la Grande Boucle l'année dernière, la Dordogne en tirera profit à coup sûr. "On en parle en amont, avance déjà Sylvie Chevallier, vice-présidente du Département en charge du tourisme. Les villages traversés se sont déjà rencontrés pour voir ce qu'ils pouvaient faire ensemble. Nous retrouvons de l'émulation entre les villages et l'envie d'animer et d'accueillir."

Vues aériennes du Périgord

Lors des épreuves les jours J, les caméras de télévision assureront plusieurs heures d'antenne à filmer les paysages du Périgord. "Notre département a la chance d'être très beau, se réjouit Sylvie Chevallier. Cela fait une belle promotion pour notre département. Cela le valorise."

Laurent Mathieu, maire de Montignac, Germinal Peiro, président du Département, et Sylvie Chevallier, en charge du tourisme, signent la convention d'étape. © Radio France - Lisa Guinic

Pour accueillir la papesse des compétitions de cyclisme, les villes d'arrivée d'étape doivent débourser 65 000 euros hors taxes. Montignac-Lascaux en débourse 5 000, la communauté de communes de la Vallée de l'Homme 10 000 et le conseil départemental prend en charge le reste de la somme, soit 50 000 euros.

Partager le patrimoine local

Mais là encore, Laurent Mathieu, le maire de Montignac, y voit avant tout des avantages. "C'est une fabuleuse aventure qui nous permet, après deux ans de crise sanitaire, de retrouver la chaleur des rencontres humaines , exprime-t-il. Nous allons en profiter pour faire partager, à tous les gens qui viendront et à toutes ces sportives, nos paysages, notre culture, la gastronomie du Périgord, etc." Hasard festif du calendrier : le festival Cultures aux Cœurs se tient au même moment. "Un moment à la fois culturel et sportif", résume l'édile.