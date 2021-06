Tour de France : Mathieu Van der Poel remporte la 2e étape entre Perros-Guirec et Mûr-de-Bretagne

Mathieu Van der Poel a remporté la deuxième étape bretonne ce dimanche entre Perros-Guirec et Mûr-de-Bretagne. Le Néerlandais réussi un coup double. Il prend aussi la tête du classement général.

Mathieu Van der Poel remporte la 2e étape à Mûr-de-Bretagne et s'empare du maillot jaune

Le petit-fils de Raymond Poulidor, Mathieu Van der Poel remporte l'étape à Mûr-de-Bretagne après une journée 100% costarmoricaine de 183,5 km. Le Néerlandais s’est imposé en solitaire. Avec cette victoire il reprend le maillot jaune à 8 secondes de Julian Alaphilippe. Il récupère aussi le maillot à pois de meilleur grimpeur. Le coureur d’Alpecin-Fenix est aussi à égalité de points avec Ide Schelling au classement, avec 4 points. Le coureur de la Bora portera la tunique lundi lors de la 3e étape entre Lorient et Pontivy.

"J'imagine comment (Poulidor) serait fier de moi. C'est vraiment dommage qu'il ne soit pas là mais on ne peut rien faire. Je savais que c'était ma dernière chance de prendre le maillot jaune, c'est incroyable" a déclaré le cycliste néerlandais à son arrivée.

Ce dimanche, le peloton a traversé le département des Côtes-d'Armor, en passant par Trébeurden, Lannion ou encore Saint-Brieuc et Plouha, pour rejoindre l'arrivée à Mûr-de-Bretagne, ville-étape du Tour pour la quatrième fois après 2011, 2015 et 2018.

Plainte contre une spectatrice

Samedi, la première étape entre Brest et Landerneau a été remportée par le Français Julian Alaphilippe, et marquée par deux énormes chutes au sein du peloton. C'est une spectatrice, pancarte à la main, qui a provoqué cette entre Brest et Landerneau. L'organisation, Amaury Sport Organisation (ASO), a porté plainte contre la spectatrice.

Cyril Lemoine, qui a chuté samedi dans les 50 derniers kilomètres de l'étape souffre de quatre côtes cassées et d'un pneumothorax modéré. Il a été obligé de rester à hospitalisé pendant quelques jours à Brest. Le Suisse Marc Hirschi a tout même participé à la 2e étape ce dimanche malgré sa blessure à une épaule.

Les maillots

Maillot jaune : Mathieu Van der Poel

Maillot vert : Julian Alaphilippe

Maillot à pois : Mathieu Van der Poel

Maillot blanc : Tadej Pogacar

Le parcours complet du Tour de France 2021

La carte du parcours complet du Tour de France 2021 - ASO

Suivez le Tour de France