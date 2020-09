Tour de France : Montbrison se prépare pour le passage des coureurs samedi

Les cyclistes du Tour de France vont pédaler en terre ligérienne ce samedi 12 septembre pour la 14ème étape entre Clermont et Lyon. La ville de Montbrison s'organise déjà pour ce passage très attendu.

Plus que quelques jours avant de voir passer les coureurs de la Grande Boucle dans la Loire. La 14ème étape du Tour de France, entre Clermont et Lyon passera notamment par Montbrison. La ville se prépare à cet événement exceptionnel. De mémoire de maire, c'est la première fois que la plus célèbre des courses cyclistes passe dans la commune.

Les voitures interdites en ville à partir de 13h

Si vous voulez assistez à ce spectacle, prévoyez de laisser votre voiture au parking. Des navettes gratuite sont mises en place par la ville à partir de 7h du matin, toute les 15 minutes, pour desservir le centre.

Ce samedi c'est aussi jour de marché, mais les étals seront remballés plus tôt que d'habitude, à 11h45. À 13h la circulation sera complètement arrêtée pour les voitures dans le centre ville.

Le tracé du passage du Tour de France ce samedi à Montbrison - DR

Des mesures sanitaires

Dans le contexte actuel il faudra aussi penser aux gestes barrières. Le maire Christophe Bazille va demander à la préfecture d'imposer le port du masque pour les spectateurs. Il y aura également des distributions de gel hydroalcooolique. "On fait appel aussi à la responsabilité des gens de tenir leurs distances, chacun est responsable de son comportement" ajoute le maire.