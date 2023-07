Tour de France : neuf femmes, dont une Alsacienne, font le parcours un jour avant le passage du peloton

C'est à la fois un sacré défi sportif, et une folle envie de promouvoir le cyclisme au féminin : Estelle Fischer, une habitante de Zimmersheim près de Mulhouse, participe à l'opération "Donnons des elles au vélo." Elle pédale sur les mêmes routes que Pogacar et Vingegaard. Estelle Fischer fait partie d'une équipe de neuf femmes qui roulent sur l'intégralité sur parcours du Tour de France , un jour avant le peloton masculin.

ⓘ Publicité

"Je monte les cols à mon rythme, et on redescend ensemble"

Pour chaque étape, ces femmes forment un peloton local avec en tout 70 personnes, 35 hommes et 35 femmes. "On voit des paysages de carte postale, c'est magnifique", s'extasie Estelle Fischer qui pédale huit heures en moyenne par jour. "Je monte à mon rythme au niveau des cols, et on repart ensemble, il y a une cohésion qui fait que c'est possible de faire 180 km en moyenne par jour." A 44 ans, cette mère de trois enfants, contrôleur de gestion, souffre, mais elle se régale.

"On peut être sportive, travailler, et avoir des enfants."

Estelle Fischer se bat depuis plusieurs années pour inciter les femmes à faire davantage de vélo, pour le plaisir ou en compétition. "J'ai deux filles qui ont fait de la compétition à VTT et qui se retrouvaient dans de tout petits effectifs, c'était la même chose pour moi, c'est un peu frustrant." Le message qu'elle veut faire passer, c'est que "on peut être sportive, travailler, et avoir des enfants."

Si vous voulez encourager Estelle Fischer et les autres courageuses, elles pédaleront en Alsace le vendredi 21 juillet entre Belfort et le Markstein, un jour avant les hommes du Tour. Pour que cette expérience ne reste pas sans lendemain, Estelle Fischer veut organiser régulièrement des sorties vélo en Alsace, et promouvoir le cyclisme auprès des femmes.

À lire aussi Tour de France 2023 : comment circuler en Alsace lors de la 20e étape qui arrive au Markstein ?