Tour de France : nouveau tracé avant l'arrivée à Bayonne, à deux semaines de l'étape

Six kilomètres de plus pour les coureurs du Tour de France. Le tracé de la troisième étape du Tour de France 2023, prévue le lundi 3 juillet, a été une nouvelle fois modifié. Des ralentisseurs et un rond-point sur la D350, dans le quartier d'Arrauntz à Ustaritz posaient problème pour la sécurité des coureurs. À dix kilomètres de l'arrivée, les aménagements présentaient trop de risques pour des coureurs lancés à grande vitesse en direction de la ligne d'arrivée situé avenue de l'Aquitaine à Bayonne, au-dessus du parking de Glain.

Le peloton va donc éviter les bois de Saint-Pée-sur-Nivelle et passera finalement par Souraïde avant de traverser Ustaritz. Le Tour de France était déjà passé par Souraïde et les crêtes en 2018, lors du contre-la-montre entre Saint-Pée-sur-Nivelle et Espelette . C'est la deuxième modification forcée de l'étape entre Amorebieta-Etxano et Bayonne, après l'abandon du passage par la route de la Corniche entre Hendaye et Ciboure .