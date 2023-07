Tour de France : "On va mettre les rangers, le treillis, on va aller au front" martèle Marc Madiot

Le podium c'est fini, mais une place d'honneur sur le Tour de France pour David Gaudu et Thibaut Pinot c'est jouable à quelques jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Marc Madiot, le manager mayennais de la Groupama-FDJ, y croit. Il l'a dit lors d'une rencontre avec la presse ce lundi lors de la seconde journée de repos.

Ses deux meilleurs coureurs sont actuellement 9ᵉ et 13ᵉ du général, loin, très loin, trop loin du duo Vingegaard-Pogačar qui domine largement les débats cette année sur la Grande Boucle. Ils sont donc capables d'accrocher le Top 10 explique Marc Madiot sur un ton martial : "On va mettre les rangers, le treillis, on va aller au front. J'entends les commentaires qui disent qu'il faudrait se concentrer sur les étapes, c'est un non-sens. Un Top 10, ce n'est pas négligeable, ce n'est pas accessible pour tout le monde et ça fait partie d'un bilan. J'attends de l'engagement, de la cohésion, du collectif et si on a tout ça, on aura des résultats".

La 16e étape du Tour de France 2023 ce mardi 18 juillet est un contre-la-montre de 22,4 km entre Passy et Combloux en Haute-Savoie.