Vendée, France

Les 176 coureurs du Tour de France s'élanceront ce samedi de Noimourtier-en-l'Île à 11h pour le grande départ du Tour de France. Une étape 100% vendéenne de 201 km vers Fontenay-le-Comte. Circuler sur l'île de Noirmoutier sera très compliqué, et impossible sur le pont de Noirmoutier. Le pont sera fermé à partir de 7h ce samedi.

Alors, où voir passer le début du peloton ? "Le long de la D38", répond le maire de La Barre-de-Monts, Pascal Denis, à l'arrivée du pont qui rejoint le continent, à Fromentine. Mieux encore, pour les vacanciers du début du mois de juillet qui campent, il faudra juste sortir la tête de sa tente, ou presque, pour voir passer les coureurs : la Grande Boucle passera sur la départementale 38, le long des campings qui bordent cette route.

Tous en marinière à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Passé La Barre-de-Monts et Saint-Jean-de-Monts, les coureurs traverseront Saint-Gilles-Croix-de-Vie entre 12h17 et 12h24 : en plein coeur de ville, près du pont de la Concorde, "non seulement très joli", mais en plus les coureurs ne vont pas passer vite, il y a un virage à 90° à la sortie. Interdiction en revanche de se mettre sur le pont, donc deux options s'offrent aux spectateurs : se positionner "sur le quai des Greniers ou sur le quai du pont Fidèle, ça fait un "U", c'est un bon endroit pour voir passer les coureurs", recommande le maire de la commune. François Blanchet précise que tous ceux qui viendront voir passer les cyclistes à Saint-Gilles sont invités à porter une marinière.

Un peu plus au sud, à Brem-sur Mer, la caravane du Tour passera vers 11h, les coureurs vers 12h40. Le mieux est de se positionner du côté du Lidl, sur la D38, plutôt à la sortie de la commune. Après Les Sables-d'Olonne, à Talmont-saint-Hilaire, pour bien voir les coureurs, il peut être judicieux de se placer derrière le marché couvert, du côté du parking du Payré, juste à côté de la rue Nationale, où il y aura en plus des animations.

Virage à 90°

A environ cinq kilomètres de là, à Jard-sur-Mer, sur la départementale 21, les coureurs vont effectuer un virage à 90°. Ils seront obligés de lever de ralentir, idéal pour ceux qui veulent les voir passer. Placez vous au rond point près de l'église Sainte-Radégonde. La caravane passe à 11h50, les coureurs, à 13h40.

Avant que le peloton ne s'engage dans les terres, dans le marais poitevin, les coureurs vont disputer un sprint intermédiaire à La Tranche-sur-Mer. L'occasion pour les spectateurs de se positionner du côté de La Terrière, tranquille à l'ombre de la forêt de Longeville-sur-Mer.

Et sur les coups de 15h, 15h23, pour voir suer (un peu plus) les coureurs, et surtout les voir passer (un peu) moins vite, pourquoi ne pas se positionner un peu plus loin après la côte de Vix, à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée ? Une côte de catégorie 4, une montée de 700 mètres à 4,2%.

Sprint bonus

Avant l'arrivée des coureurs à Fontenay-le-Comte, à Maillezais, les spectateurs auront droit à un sprint bonus entre 15h20 et 15h44. Le maire de la commune, Jean Tallineau, recommande de se placer à hauteur du camping municipal, du côté de l'Ephad de Maillezais.

Puis arrivée bien sûr, il y a l'arrivée de l'étape, à Fontenay-le-Comte, entre 15h38 et 16h04. L'idéal pour les spectateurs, s'ils le peuvent, est de se positionner aux virages ou aux rond-points. Un virage pourrait être particulièrement intéressant, dans les derniers mètres, celui qui relie le boulevard des Champs Marcot et le boulevard Hoche, à 90°.