Vendée, France

Quel est le meilleur spot pour voir passer les coureurs du Tour de France pour cette 2e étape ? Les coureurs vont parcourir 182,5 km entre Mouilleron-Saint-Germain et La Roche-sur-Yon, en Vendée. A part le départ place de la Poste et l'arrivée boulevard d'Eylau, cette étape offre beaucoup de possibilités aux spectateurs.

Les virages, des positionnements stratégiques

A La Châtaigneraie ou à Saint-Pierre-du-Chemin, pour commencer, ces deux communes sont traversées par le Tour et les coureurs vont devoir effectuer des virages à 90°, des positionnements stratégiques pour voir les cyclistes ralentir (un peu). A La Châtaigneraie, il faudra se placer à côté de l'école privée de La Châtaigneraie, au croisement de l'avenue Georges Clémenceau et de la rue du maréchal de Lattre de Tassigny. A Saint-Pierre-du-Chemin, il faudra attendre les coureurs avant l'entrée dans la commune, au croisement de la rue des Comtes d'Asnières et de la rue des Thermes.

Une côte attend ensuite les coureurs du côté de Pouzauges : un kilomètre sur une pente de 3,9%, de catégorie 4. Pour les spectateurs, cela peut être intéressant de se placer entre le croisement des rues Ferchaud de Réaumur et Joachim Rouault, ou au rond point qui mène ensuite les coureurs sur l'avenue des Moulins.

Un peu plus loin, deux virages serrés attendent les cyclistes. A hauteur de La Sicotière, lorsque les coureurs quitteront la départementale 2752 pour rejoindre la D752 avant d'arriver à Saint-Michel-Mont-Mercure.

Buvette et grillades

Aux Herbiers, le vélo club de la ville recommande de se positionner dans le jardin de Coria, le long de la rue Nationale, où en plus de voir passer le peloton, une buvette sera installée et des grillades proposées. Un peu plus loin dans la commune, les coureurs devront tourner quasiment à 90°, au croisement des rues du Brandon et de Clisson.

A Tiffauges, deux virages attendent les coureurs : l'un à 90°, entre la Grande Rue et la rue du Donjon, l'autre en épingle au niveau du château de Tiffauges, entre cette rue du Donjon et la rue de la Vallée.

Les spectateurs ont bien sûr bien d'autres virages pour se positionner, mais francebleu.fr en a repéré un qui pourrait être intéressant. A Palluau, dans le centre bourg, les coureurs pourraient ralentir dans les petites rues en virage, et notamment du côté de la place du Marché, la place Philippe de Clerembault et la rue du Pont-Levis, qui forment un U, avant de franchir un virage à 90° au niveau de la rue Georges Clémenceau.

Sprint intermédiaire et sprint bonus

Outre les virages pour voir ralentir les coureurs, il y a les sprints pour les voir accélérer. Un sprint intermédiaire est prévu rue de Nantes, juste avant d'entrer dans Beaulieu-sous-la-Roche. Après avoir traversé cette commune, les coureurs vont virer à gauche de la rue de l'Océan vers la rue des Carriers.

Un nouveau sprint est prévu après Saint-Florent-des-Bois. Mais juste avant, le parcours de la course fait un U, large, mais un U, pour entrer dans la commune. Les coureurs devront ralentir pour emprunter le rue des Tamaris, puis à nouveau pour rejoindre la rue Georges Clémenceau et attaquer le sprint bonus sur la route de La Roche-sur-Yon.

La Roche-sur-Yon qui accueille l'arrivée, avec une dernière boucle rue d'Arcole, rue Emile Romanet, rue Louis Locheur, avant de rejoindre le boulevard d'Eylau, pour les 900 derniers mètres avant la ligne d'arrivée.

Au départ et à l'arrivée

Le village départ du Tour de France sera installé au complexe sportif Bernard de Lattre dès 10h.

La signature et présentation des équipes se déroulera de 12h à 13h.

Le départ sera donné à 13h10 place de la Poste.

L'arrivée sera jugée à La Roche-sur-Yon, vers 17h20, boulevard d'Eylau, à l'extrémité d'une ligne droite finale de 900 mètres.

Le profil de la deuxième étape

- ASO

La carte du parcours de 182,5 km

- Geoatlas

L'itinéraire et les horaires entre Mouilleron-Saint-Germain et La Roche-sur-Yon