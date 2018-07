La 4e étape du Tour de France débute ce mardi 10 juillet par un beau départ à La Baule, depuis l'avenue des Floralies et sur le remblais de la ville. A Guérande, les coureurs vont passer par le rocade Sud et devront tourner vers la route de Saint-Lyphard, via les rond-points de Villeneuve et celui de Saint-Lyphard. Saint-Lyphard que le peloton va traverser après une grande ligne droite, mais que les spectateurs pourront voir ralentir un peu au rond-point après la rue de la Côte d'Amour, vers la rue de Bretagne.

A Blain, toujours en Loire-Atlantique, les coureurs vont opérer un virage à 80° entre la rue du 11 Novembre et la rue du 8 Mai. Puis nouvelle ligne droite jusqu'au Gâvre, où les cyclistes font un virage à 90° près de la mairie de la commune. Un beau poste d'observation aussi dans la commune de Jans, là aussi au niveau de la mairie, avec un virage très sec sur la place de l'Eglise.

Sprint de trois kilomètres

A Derval, au 97e km, c'est un sprint intermédiaire de trois kilomètres qui attend les coureurs. Il peut être intéressant de se positionner au rond point qui relie la route de Saint-Vincent, où s'achèvera le sprint, à la rue de Châteaubriant.

Le prochain point d'intérêt pour voir passer les coureurs, selon francebleu.fr, se situe au croisement de la Loire-Atlantique, de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, entre Redon et et Saint-Jean-la-Poterie, au niveau d'un virage en épingle, rue de l'Oust. Quelques centaines de mètres plus loin, les cyclistes auront affaire à une côte de catégorie 4 : une montée de 800 mètres à 7,8%.

Sprint bonus

Le sprint bonus est aussi un bon endroit où se positionner, à Limerzel, dans le Morbihan. Trois kilomètres de sprint depuis Saint-Nicolas jusqu'au centre bourg. Le peloton file ensuite direction Muzillac, où le spectacle risque d'être plus difficile à voir dans les rues étroites de la commune. Après Surzur, les coureurs rejoignent le Golfe du Morbihan sur la D780, avant la grande arrivée à Sarzeau.

Au départ et à l'arrivée

Le village départ du Tour de France sera installé au au parking Salines, avenue des Floralies, à 10h.

La signature et présentation des équipes se déroulera de 11h55 à 12h55.

Le départ sera donné à 13h05 avenue des Floralies.

L'arrivée sera jugée à Sarzeau, vers 17h30, sur la D780, à l'extrémité d'une ligne droite finale de 4 km.

- ASO

Le profil de la quatrième étape

- ASO

L'itinéraire et les horaires entre La Baule et Sarzeau

- ASO

- ASO

La carte du parcours de 195 km