Tour de France : où suivre l'étape de vendredi en Gironde

De 15h à 17h30 environ ce vendredi, le Tour de France sera en Gironde, lors de la 7e étape du Tour de France, entre Mont-de-Marsan et Bordeaux . Deux heures avant eux, c'est la caravane publicitaire et ses 140 véhicules qui circuleront sur les mêmes routes. Au total, 31 communes girondines verront passer le Tour de France, qui entrera dans le département au kilomètre 70. Il en restera plus de 99 à parcourir sur les routes de la Gironde, entre Graves, bords de Garonne et agglomération bordelaise.

ⓘ Publicité

Le peloton entrera en Gironde par la commune de Giscos (entre 15h et 15h08 selon les horaires imaginés par l'organisateur), où sera organisé un hommage aux pompiers et aux bénévoles de la DFCI qui se sont battus contre les incendies de l'été 2022. Une bâche spécialement créée pour cette commémoration par le graffeur, Jean Rooble sera alors dévoilée par le Département.

Sprint intermédiaire et côte de quatrième catégorie

Sportivement, deux lieux sont à retenir. À Grignols (kilomètre 88 - entre 15h22 et 15h33), la ligne du sprint intermédiaire sera tracée, et les hommes les plus rapides du peloton tenteront de prendre quelques points au classement du maillot vert. Au sommet de la côte de Béguey, (kilomètre 131 - entre 16h17 et 16h33), le premier coureur, probablement un membre de l'échappée, prendra lui un point au classement du meilleur grimpeur. Pour autant, les coureurs ne devraient pas beaucoup ralentir dans cette montée de quatrième catégorie (1,2km à 4,4% de moyenne). En 2021, ils avaient avalé la côte à 33km/h.

Des écrans géants partout sur le parcours

Enfin, au delà des enjeux sportifs, plusieurs communes du parcours mettent en place des écrans géants pour suivre la course, avec des animations autour. Dans l'ordre d'apparition sur le parcours, les syndicats agricoles de la FNSEA et des Jeunes agriculteurs organisent une fan-zone entre les communes de Berthez et Auros (kilomètre 102 - entre 15h40 et 15h53) avec écran géant, restauration, et réalisation d'une fresque qui devrait capter l'attention des hélicoptères de télévisions. Une petite dizaine de kilomètres plus loin à Saint-Pierre-de-Mons (kilomètre 110 entre 15h51 et 16h04), un repas-grillade aura lieu devant un écran géant. Même chose à Sainte-Croix-du-Mont,(kilomètre 121 - entre 16h05 et 16h20) où tout un village sera installé à partir de 10 heures.

Sur le parcours, la plus grosse structure sera mise en place à Cadillac-sur-Garonne (kilomètre 126 - entre 16h12 et 16h27) désignée, comme en 2021, village-étape du Tour de France. Course de vélo solidaire, dégustation de saucisson Cochonou, stands de producteurs et de clubs sportifs s'installeront dans la commune.

Enfin à l'approche de l'arrivée, les communes de Bouliac (kilomètre 162 - entre 16h58 et 17h17) et de Floirac (kilomètre 163 - entre 16h58 et 17h18), organisent leurs animations avec écrans, respectivement sur le parking du centre commercial et le parvis de l'Arkea Arena.

Et puis à quelques mètres de l'arrivée, tout proche de la zone technique de la place des Quinconces (arrivée entre 17h07 17h27), la ville de Bordeaux met en place le fan park, ouvert de 10 à 19 heures. Là aussi, il y aura un écran géant, mais aussi du perfectionnement à la conduite cycliste ou à la réparation de cycles et des concerts de jazz. Pour stationner, alors que de nombreuses routes seront interdites à l'accés et/ou au stationnement, un parking pouvant accueillir 800 vélos se trouvera à proximité du Fan Park, entre les allées de Munich et les allées d'Orléans.