Tour de France: pas d'étape en Auvergne en 2022

Le Tour 2022 partira du Danemark. C'est la seule certitude pour le moment avec un grand départ à Copenhague et trois étapes dans le sud du pays. Pour le reste, c'est comme d'habitude le secret qui prédomine et les "chasseurs de parcours" qui traquent la moindre indication. Ils ont eu beaucoup de mal cette année à dénicher les étapes, A.S.O., l'organisateur du Tour, verrouille de mieux en mieux les informations, mais on a une idée assez précise du parcours de l'année prochaine, même s'il reste encore quelques inconnues.

Un Tour qui ne fera donc pas étape en Auvergne. Après le Danemark, les coureurs descendront par le Nord, l'Est, la Suisse avant les étapes alpines. Le parcours se rapprochera de la région avec une étape à Saint-Etienne, avant de traverser le sud du Massif Central avec une arrivée à Mende le 16 juillet, réplique de l'étape victorieuse de Laurent Jalabert en 1995. Les coureurs emprunteront certainement quelques routes de Haute-Loire, mais rien de mieux pour 2022. Ensuite direction les Pyrénées avant la dernière étape parisienne. C'est la deuxième année que le Tour de France contourne ainsi la région.

Le Puy-de-Dôme et le Tour de France féminin?

Il est vrai que l'Auvergne avait été bien servie les années précédentes, avec Le Lioran et Arpajon-sur-Cère en 2016, trois jours au Puy en 2017, des étapes à Brioude et Saint-Flour en 2019 ou encore l'étape des volcans Châtel-Guyon - Le Puy Mary et un départ de Clermont-Ferrand en 2020. Mais surtout, cette éclipse pourrait bien être le prélude à un retour en fanfare avec le retour espéré au sommet du Puy-de-Dôme. Ce n'est encore qu'une hypothèse mais les coureurs pourraient bien retrouver cette ascension unique (une côte régulière de 12% sur 4,5 kilomètres) en 2024, à l'occasion des 60 ans du duel de légende Anquetil - Poulidor.

Mais tout n'est peut-être pas perdu pour 2022 puisque ce jeudi sera également dévoilé le parcours du premier Tour de France féminin. Clermont-Ferrand s'était portée candidate il y a deux ans pour accueillir le grand départ. Un Tour qui n'intéresse pas encore les "chasseurs de parcours" et aucune information n'a filtré par ailleurs. Verdict donc ce jeudi midi.