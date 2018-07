Le Slovaque Peter Sagan, de l'équipe arrivé 2e hier lors de la 1re étape, remporte ce dimanche la 2e étape du Tour de France et s'empare du maillot jaune, après une course menée presque de bout en bout par le Français Sylvain Chavanel.

La Roche-sur-Yon, France

A l'issue d'une fin d'étape pleine de rebondissements, c'est le Slovaque Peter Sagan, champion du monde, qui remporte ce dimanche la 2e étape du Tour de France et s'empare du maillot jaune. Jusqu'au 13e kilomètre, c'est le Français et habitué de la Grande Boucle Sylvain Chavanel qui menait la course. Il s'est finalement fait rattraper par le peloton.

Chutes et abandons

A deux kilomètres de la ligne d'arrivée, une chute a fait tomber plusieurs coureurs, dont le maillot jaune de l'étape d'hier, le Colombien Fernando Gaviria, offrant une ouverture au coureur de l'équipe Bora Hansgrohe.

Plusieurs chutes ont à nouveau émaillé la course, qui a été marquée ce dimanche par deux abandons : ceux de Tsgabu Grmay, de l'équipe Trek-Segafredo, à la moitié de la 2e étape, et de Luis Leon Sanchez, à 40 km de l'arrivée.