Quimper, France

Le Slovaque Peter Sagan, qui porte le maillot vert de meilleur sprinteur, remporte ce mercredi la 5e étape du Tour de France à Quimper. Sagan avait déjà remporté la 2e étape de la Grande Boucle, dimanche à La Roche-sur-Yon. Le coureur de l'équipe Bora-Hansgrohe remporte cette étape au sprint. Le Belge Greg Van Avermaet conserve le maillot jaune.

A pois, blanc et vert

Thomas Skujins (Trek-Segafredo) remporte le maillot à pois et celui du coureur le plus combatif, Soren Kragh Andersen (Sunweb) reste le meilleur jeune et le vainqueur du jour conserve le maillot vert !

Parmi les coureurs de l'échappée du jour : le Letton Toms Skujins (Trek). Il a été désigné coureur le plus combatif du jour. Le Français Sylvain Chavanel (Direct Energie) n'a pas non plus démérité, il a même été en tête de la course pendant une très grande partie de l'étape.

Another victory for @petosagan today ! Second success on #TDF2018

Une seconde victoire pour @petosagan sur ce Tour de France !#TDF2018pic.twitter.com/LYhfeFWa4A — Le Tour de France (@LeTour) July 11, 2018