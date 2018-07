Saint-Satur

Le cycliste Pierre Rolland (31 ans, 1,84 m, 71 kilos) est né à Giens dans le Loiret, mais "il s'est formé dans les côtes du Sancerrois dans le Cher où il vient toujours s'entraîner". Pascal Agogué a été son premier entraîneur à Orléans au club de VTT, il est aujourd'hui au club de Saint-Satur dans le Cher. "Je l'ai vu débarquer en septembre 2000 avec un ami, il avait 14 ans", confie-t-il à France Bleu Berry.

Pierre Rolland a déjà remporté deux victoires d'étape sur le Tour de France : l'Alpe d'Huez en 2011 et une autre étape en 2012 à Toussuire. Qu'attend-il de lui cette année sur le Tour de France ? "J'espère que cette année il va gagner l'étape qui monte à la Rosière parce que cet été je vais être en vacances aux Arcs, vers Bourg-Saint-Maurice".

Il marche mieux dans les Alpes que les Pyrénées"

"C'est un coureur qui marche en troisième semaine, il est plus endurant, et puis dans les Alpes il est mieux que dans les Pyrénées parce que _les cols sont moins pentus et plus en puissance_, il peut encore gagner une étape dans les Alpes", explique Pascal Agogué.

Il garde de lui le souvenir "d'un gros travailleur", "il est arrivé à un niveau que lui-même ne pensait pas atteindre, à la fin de sa carrière, quand il refermera le livre, il pourra dire, j'ai fait mieux que ce que j'avais prévu, donc pour lui c'est déjà une belle satisfaction".

Son dixième Tour de France

Pierre Rolland a été maillot blanc de meilleur jeune sur le Tour de France 2011. Il a terminé 8e au général sur le Criterium du Dauphine, mais n'a pas participé cette année au Giro (il y était en 2017). Après la Grande Boucle 2018, il devrait s'aligner en août sur la Vuelta, le Tour d'Espagne.