Tour de France : plusieurs stations fermées dans les transports en communs parisiens

Le Tour de France arrive en Ile-de-France. Il y aura d'abord la première étape des femmes, suivie de la 21ème et dernière étape des hommes. Tous arrivent sur les Champs-Elysées. À cette occasion, plusieurs stations sont fermées dans les transports en commun parisiens, on vous détaille tout.

À l'occasion du Tour de France, la préfecture de police met en place un important dispositif de sécurisation et de circulation. La 21ème étape du Tour de France masculin se déroulera dans les Hauts-de-Seine (départ à La Défense Arena à Nanterre), dans les Yvelines et sur Paris pour une arrivée sur les Champs Elysées. Les coureurs débuteront à 16h30. L’arrivée est prévue entre 19h25 et 19h45.

Avant cela, il y aura la première étape du Tour de France féminin. Pour cette première, le départ est prévue place de Varsovie dans le 16ème arrondissement de Paris à 13h30 avec une arrivée sur l’avenue des Champs-Élysées à 15h30.

Beaucoup de rues seront coupées à la circulation et au stationnement. Concernant les transports en commun, plusieurs stations seront fermées entre 7 h et 22 h :

Charles-de-Gaulle Étoile (RER A, métro lignes 1, 2, 6)

George V (métro ligne 1)

Franklin D. Roosevelt (métro lignes 1 et 9)

Champs-Élysées Clemenceau (métro lignes 1 et 13)

Concorde (métro lignes 1, 8 et 12)

Tuileries (métro ligne 1)

Les couloirs souterrains des stations Franklin D. Roosevelt et George V resteront ouverts pour permettre la traversée de l’avenue des Champs-Élysées en sous-sol.