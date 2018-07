Normandie, France

Entre 12h15 et 12h18, en fonction de la vitesse du peloton, c'est l'heure à laquelle le Tour de France 2018 devrait faire son entrée dans le département de l'Eure, à Garennes sur Eure. Mais attention, pour être au plus près pour voir les cyclistes, la gendarmerie recommande aux spectateurs d'être présents deux heures avant le passage de la caravane publicitaire, soit avant huit heures du matin. Cet horaire, le chef d'escadron Jean-Luc Bonnin, qui commande l 'Escadron départemental de sécurité routière de l'Eure, le conseille pour l'ensemble du département, quelle que soit l'heure de passage de la caravane : "je préfère donner cet horaire pour que chacun puisse accéder au lieu qu'il veut atteindre dans de bonnes conditions". Pour savoir à quelle heure le Tour passe près de chez vous, le conseil départemental de l'Eure a mis en ligne un dossier sur son site. C'est à noter, les routes ne seront pas rouvertes entre le passage de la caravane et du peloton.

Réglementation de la circulation et du stationnement

La première règle est simple : "le stationnement est interdit le long des routes empruntées par le Tour de France", confirme la préfecture de l'Eure. Pour la circulation, il faut s'attendre à un trafic perturbé. Depuis le mardi 10 juillet 2018, des panneaux ont été installés sur certains axes routiers majeurs du département, notamment sur l'ancienne nationale 13 : "circulation difficile le 14 juillet à Pacy-sur-Eure, Vernon et Les Andelys". Au niveau de Pacy-sur-Eure, la la bretelle RN13/RD836, sera fermée dans le sens Province/Paris de 8h30 à 14h00. Plusieurs routes seront impactées par le passage du Tour, en Normandie, mais aussi en Île de France, pouvant rallonger le trajet vers les côtes normandes. Des déviations sont mises en place.

Perturbations également dans les transports en commun

Les lignes 200 et 300 du réseau Kéolis Normandie Seine de l’Eure seront impactées sur le trajet Gisors-Vernon-Évreux et Évreux-Vernon-Gisors.

Le bus au départ de Gisors Gare SNCF initialement prévu à 9h25 sera avancé à 7h15. Tous les horaires de passage aux arrêts sont décalés de 2h10 plus tôt.

Le bus au départ de Vernon Gare routière initialement prévu à 13h30 sera retardé à 13h55. Tous les horaires de passage aux arrêts sont décalés de 25 minutes plus tard.

Le bus au départ d’Évreux Place Dupont de l’Eure initialement prévu à 11h40 sera retardé à 12h55. Tous les horaires de passage aux arrêts sont décalés de 1h15 min plus tard.

Le bus au départ d’Évreux Place Dupont de l’Eure à 16h40 est inchangé.

181 kilomètres entre Dreux et Amiens sous haute sécurité

Tout au long du parcours, des militaires seront déployés en dispositif statique. Il s'agit pour eux de sécuriser les cyclistes, mais aussi le public, assure le chef d'escadron Bonnin, "afin d'éviter les débordements". Un autre dispositif, mobile celui-ci, permettra d'intervenir en tout lieu en cas de nécessité. Depuis des mois, policiers, gendarmes et pompiers sont mobilisés pour cette huitième étape du Tour de France. Le Tour est en effet la troisième manifestation sportive mondiale, après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de foot, mais la seule qui a lieu tous les ans. La sécurité du peloton est assuré par les motards de la Garde républicaine. 45 effectifs se concentrent sur ce qu'on appelle "la bulle active". Les abords de la course sont sécurisés localement. L'escadron départemental de la sécurité routière de la gendarmerie de l'Eure, fort de 120 hommes et femmes, un des plus importants de France, est bien sûr de la partie Le nombre de militaires déployés sur l'épreuve est top secret.

Pour des raisons évidentes de confidentialité, le nombre ne peut pas être dévoilé, mais la sécurité sera la plus optimale et la plus optimale " - Chef d’escadron Jean-Luc Bonnin, commandant de l'EDSR de l'Eure

Le peloton quittera l'Eure par Bézu-la-Forêt entre 13h47 et 13h58. L'ensemble des routes empruntées par le Tour de France sera rouvert à la circulation routière à partir de 14h30.