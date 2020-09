Tour de France : un rêve éveillé pour Maxime Chevalier de Ponchâteau

Après une semaine et deux jours, Maxime Chevalier tire un premier bilan de son premier Tour de France.

Le coureur de l'équipe B&B hôtels, Maxime Chevalier vit depuis le 23 août un rêve éveillé. Pour la première fois de sa carrière, il participe au Tour de France. Il est d'ailleurs le benjamin de l'édition 2020. Au lendemain de la 9e étape, le cycliste qui a débuté à l'US Pontchâteau, profite de la journée de repos accordée ce lundi, pour tirer un premier bilan.

Une chute dès le premier jour

Le départ n'a pas été idéal pour Maxime Chevalier, une chute lui a provoqué une élongation au mollet gauche. "Je me suis dit que j'allais rentrer chez moi dès le deuxième jour du Tour," déclare le jeune coureur de 21 ans. Finalement plus de peur que de mal puisqu'il est actuellement classé 144e au classement général et qu'il pointe à la 22e place du classement général des jeunes coureurs.

Maxime Chevalier parle de sa blessure lors du premier jour de la compétition. Copier

Le Tour de France est une compétition à part. Il faut la vivre, c'est assez fou. - Maxime Chevalier

En plus de vivre une expérience forte sur le plan sportif, il vit de forts moments émotionnellement. "Quand je cours aux côtés d'Egan Bernal, Peter Sagan qui sont les meilleurs du monde, je suis émerveillé," lâche t-il dans un soupir. La présence de nombreux spectateurs est aussi une nouveauté impressionnante pour lui.

Maxime chevalier vit un rêve éveillé Copier

Malgré l'admiration qu'il porte à l'événement et ses concurrents, Maxime Chevalier va tout faire pour élever son niveau et grappiller quelques places au classement général, notamment lors de la 10e étape, ce mardi. Elle se déroulera sur 168 km entre l'Île de Ré et l'Île d'Oléron.