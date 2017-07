Tour de France : quatre coureurs de l'équipe chambérienne AG2R, dont Romain Bardet, pris dans une chute impressionnante

Une chute impressionnante a marqué la deuxième étape du Tour de France ce dimanche entre Düsseldorf et Liège en Belgique. A trente kilomètres de l'arrivée, plusieurs coureurs sont allés au tapis dont Chris Froome et Romain Bardet.

Romain Bardet est tombé ce dimanche sur la deuxième étape de la grande boucle, tout comme trois de ses coéquipiers de l'équipe chambérienne AG2R.

Chute dans le peloton ! 4 coureurs @AG2RLMCyclisme au sol dont @romainbardet. Il repart ! Big crash, Bardet & Fromme have fallen ! #TDF2017 — AG2RLM Cyclisme (@AG2RLMCyclisme) July 2, 2017

Cette deuxième étape a été remportée au sprint par l'Allemand Marcel Kittel, et parcourue, comme la première, dans des conditions dantesques entre Düsseldorf et Liège en Belgique. Beaucoup de pluie tout au long du parcours et à 30 km de l'arrivée : une chute collective impressionnante dans un rond-point. Les coureurs pris dans la chute ont pu regagner le peloton rapidement.

Le leader de l'équipe AG2R s'est montré rassurant à l'arrivée. Pas de gros bobo et le moral est "excellent".

La 3e étape lundi mènera les coureurs de Verviers en Belgique à Longwy en Meurthe-et-Moselle, pour le retour du peloton dans l'hexagone.