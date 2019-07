Tour de France : quatre images vues sur la 4e étape entre Reims et Nancy

La quatrième étape du Tour de France entre Reims et Nancy s'est courue ce mardi. Marquée non seulement par la victoire au sprint de l'Italien Elia Viviani, coéquipier du maillot jaune Alaphilippe, mais aussi par des rencontres inattendues sur les routes du Tour ou sur le village départ. Florilège.

Nancy, France

La quatrième étape du Tour de France entre Reims et Nancy a commencé avec cette déclaration convaincue de Stéphane Bern à Reims, "Oui le Tour de France, c'est du patrimoine". L'animateur télé venait de rencontrer les coureurs de l'équipe Groupama-FDJ et il nous a assuré qu'ils étaient aussi soucieux que lui de défendre le patrimoine français.

De cette quatrième étape du Tour de France, on retiendra aussi cet étrange véhicule croisé sur les routes de la Marne, plus rapide que les coureurs.

On conserve aussi toute notre admiration pour Nicolas Wilhelm lancé avec d'autres cyclistes du dimanche à l'assaut des derniers kilomètres de l'étape, sous le soleil.

Nicolas Wilhelm engagé sur les derniers kilomètres de la quatrième étape du Tour de France pour France Bleu. © Radio France

Et comme on ne passe pas impunément en Champagne, les deux anciens coureurs, Raymond Poulidor et Bernard Thévenet, ont eu le privilège d'être intronisés par confrérie des sacres du champagne.

Bernard Thévenet, Raymont Poulidor et au milieu Christian Bruyen president du conseil départemental de la Marne. © Radio France - Sylvie Bassal