Tour de France : les restrictions de circulation dans le Gard et à Nîmes en particulier

Pour la troisième année consécutive, le Tour de France cycliste traverse le Gard jeudi et vendredi, avec au programme une arrivée et un départ à Nîmes.

Tour de France : un panneau "protégeons la course et ses coureurs".

Deux étapes du Tour de France vont traverser le Gard ces jeudi 8 et vendredi 9 juillet. Nîmes accueille l’arrivée de la 12ème étape (Saint-Paul-Trois-Châteaux/Nîmes) et le départ de la 13ème étape (Nîmes/Carcassonne). Au regard des incidents survenus sur les premières étapes, la préfète du Gard, appelle à la plus grande prudence des spectateurs présents le long de l’itinéraire afin de ne pas faire chuter les coureurs : interdiction à proximité du parcours de posséder des pancartes, drapeaux, éviter la présence d’animaux domestiques ou les tenir en laisse impérativement, ne pas laisser les enfants sans surveillance, ne pas obstruer le passage des coureurs, ne pas toucher les coureurs.

Par ailleurs, en raison des perturbations de la circulation sur la zone de passage de la course, les automobilistes et autres usagers de la route devront être vigilants sur l’itinéraire de la course avant la fermeture des routes à la circulation et sur les itinéraires restant ouverts. Les horaires de fermeture des routes pourront faire l’objet d’une adaptation par les forces de l’ordre en fonction des circonstances (saturation du réseau, heure réelle du passage des coureurs…).

La circulation sur les voies empruntées par le Tour de France cycliste 2021 est interdite à tous les véhicules, autres que ceux munis de l'insigne officiel de l'organisation, avant le passage de la caravane et 15 minutes après le passage de la voiture balai.

Vous pouvez vous rendre sur le site http://www.inforoute.gard.fr/ pour connaître la fermeture des axes routiers.

Les consignes suivantes doivent être respectées

• interdiction formelle de stationnement sur le parcours ;

• interdiction temporaire générale de la circulation sur le parcours ;

• interdiction pour le public de stationner dans les virages à angle droit ou en épingle à cheveux faisant suite à une longue ligne droite ou à une descente (cas à Villevielle lors de la 13ème étape), ainsi que sur les ponts (ex : pont Saint-Nicolas interdit au public le 8 juillet 12ème étape), dans les passages souterrains, les tunnels et le long des lignes de chemin de fer ;

• interdiction d'installation de débits de boissons temporaires sur le parcours et l'interdiction de vente des boissons des 3e , 4e et 5e groupe dans les débits ambulants, hors du parcours, autorisés par le maire.

Si vous êtes un professionnel de santé, un commerçant, un artisan, un gestionnaire d'hôtel, de camping ou d’un restaurant, Si vous êtes amené à vous déplacer pour rejoindre votre lieu de travail ou votre activité professionnelle : ➢ Prenez les dispositions utiles pour adapter vos déplacements aux contraintes de passage du Tour. ➢ Prévenez vos patients, vos clients, vos salariés, vos prestataires, vos fournisseurs et vos invités des difficultés de circulation.

"Pour rappel, le port du masque est obligatoire sur l’ensemble du parcours du Tour de France ainsi que le respect des gestes barrières." Préfecture du Gard

12ème étape : 8 juillet 2021

Trois départements traversés (Drôme, Ardèche, Gard), 159,4 km. Dans le Gard : • 90,8 km • 15 communes traversées : Barjac, Saint Jean de Maruejols et Avéjan, Tharaux, Méjeannes le Clap, Lussan, Vallérargues, Seynes, Saint-Just et Vacquières, Baron, Serviers et Labaume, Montaren et Saint Médiers, Uzès, Blauzac, Sainte Anastasie, Nîmes. • Entrée caravane publicitaire à 13h20 à Barjac. • Entrée des coureurs à 15h11 à Barjac.

Dans le Gard : Entrée dans le département par Barjac

RD979-RD6-RD115-RD6-RD7-RD981-RD979.

Les routes seront coupées environ 4h (1h avant le passage de la caravane et jusqu'à 15mn à 30mn après la voiture balai, selon l'avancement de la course).

- de Barjac à Tharaux : de 12h15 à 16h

- de Tharaux à Vallérargues : de 12h30 à 16h15

- de Vallérargues à Uzès : de 13h à 17h

- d'Uzès à Nîmes : de 13h45 à 17h45

Pas de déviation en place :

les RN106/RD135/A9/A7 restent ouvertes pour contourner par le sud ; ainsi que la RD904 pour contourner par le nord.

A Nîmes, la circulation sur le boulevard Salvator Allende et certains axes entrant et sortant du centre-ville seront fermés ou restreints. C'est par la route d’Uzès que les coureurs vont entrer dans Nîmes avant d'emprunter rues Vincent Faita, Sully, Notre-Dame puis les avenues Carnot et Général Leclerc et enfin la dernière ligne droite avec le boulevard Salvador Allende.

Vers 15h30, passage de la caravane. L'arrivée est prévue vers 17h15 aux 7 Collines. (le parking des 7 Collines fermé du mercredi 7 juillet à 21 h au jeudi 8 juillet à 23 h. En revanche, ouverture maintenue pour les commerces)

Attention : la rue Tour de l’évêque et l'avenue du Général Leclerc seront fermées le jeudi 08/07 de 04h à 20h.

13ème étape : 9 juillet 2021

Trois départements traversés (Gard, Aude, Hérault), 219,9 km. Dans le Gard : • 20,6 km • 9 communes : Nîmes, Caveirac, Langlade, Saint-Dionisy, Calvisson, Congénies, Aujargues, Villevieille, Sommières. • Départ de la caravane de Nîmes : 10h15, coureurs à 12h15 . • Sortie du département à 10h46 (caravane) et 12h43 (pour les coureurs)

A Nîmes, vendredi, impossible d'accéder en voiture au boulevard Victor-Hugo et au boulevard Amiral-Courbet de 3h à 16h30. Des déviations sont mises en place notamment dans les secteurs Gambetta, rue Colbert. Les rues de la République, Arnavielle, l’avenue Georges-Dayan, la route de Rouquairol, les avenues Pavlov et Kennedy seront fermées vendredi à partir 9 h jusqu'au départ.

Dans le Gard, de Nîmes à Sommières : RD40 et RD22. Plans et horaires à télécharger sur http://www.inforoute.gard.fr

Les routes seront coupées environ 4h (1h avant le passage de la caravane et jusqu'à 15mn à 30mn après la voiture balai - de Nîmes à Sommières, de 9h à 13h).

Pas de déviation :

la RN106 reste ouverte pour contourner les RD fermées.

Les bus Tango déviés à Nîmes

Jeudi 8 juillet

Côté Est <-> Centre Ville

Lignes Urbaines (L2 et L3): arrêt centre ville "Paul Painlevé"

Lignes Péri urbaines:arrêt "Pont de Justice" + correspondance L2 ou L3 pour le centre ville

Côté Ouest <-> Centre Ville

T1/T2, L3, L4, L5, L61, L11: Ligne T1/T2 fusionnée arrêt "Musée Romanité"

Toutes les autres lignes de ce secteur: arrêt "Camargue" + correspondance T1/T2 fusionnée pour "Musée Romanité"

L51: Terminus arrêt "Laenec" + correspondance avec T1/T2 fusionnée pour "Musée Romanité" ou "Camargue"

Côté Sud <-> Centre Ville

L9: arrêt centre ville "Paul Painlevé"

L41, L42, L43: non déviées

Côté Nord <-> Centre ville

L7 et L9: arrêt "Camargue" + correspondance T1/T2 fusionnée

L61: arrêt "Camargue" + correspondance T1/T2 fusionnée

Lignes qui ne circulent pas: L4 (est), L6, L8, L10, L16, L76 et L115

Vendredi 9 juillet

Côté Est + Sud <-> Centre Ville

T1, 2, 3, 4, 10, 9: arrêt "Gare Triaire" en Terminus (sauf la 10)

Lignes péri urbaines: non déviées

Côté Ouest + Nord <-> Centre Ville

T2: Terminus à l'arrêt "Pompidou"

L3: arrêt "Pissevin" + correspondance T2

L6, L16: arrêt terminus "Gare Triaire"

L9, L61: arrêt terminus "Dumas"

L4: arrêt terminus "Jaurès"

L70 à L88: non déviées

Lignes qui ne circulent pas: 5, 7, 51, 52, 115

