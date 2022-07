Tour de France : quelles routes sont coupées ce dimanche en Ilde-de-France ?

Les coureurs du Tour de France font leur arrivée sur les Champs Elysées ce dimanche. Ils vont passer par les Hauts-de-Seine et les Yvelines. Quelles seront les routes coupées et les quartiers à éviter ? On vous détaille tout.

Le Tour de France arrive en Ile-de-France. C'est la dernière étape pour les hommes et la première pour les femmes ce dimanche 24 juillet. Il va y avoir du monde sur les routes, des supporters sur les trottoirs et des rues barrées. Voici le détail des secteurs à éviter.

À Paris

Entre 9h30 et 23h les routes sont barrées depuis le rond-point de l'étoile et jusqu'au musée du Louvre.

les routes sont barrées depuis le rond-point de l'étoile et jusqu'au musée du Louvre. Entre 14h et 18h30 le quai du Président Roosevelt sera fermé.

le quai du Président Roosevelt sera fermé. Entre 14h et 23h le quai François Mitterrand, le quai des Tuileries, le tunnel de l'Alma et la voie Georges Pompidou seront fermés.

le quai François Mitterrand, le quai des Tuileries, le tunnel de l'Alma et la voie Georges Pompidou seront fermés. En fonction du passage des coureurs, seront fermés entre 14h45 et 19h15, les boulevards Lefebvre, Victor, du Général Martial Valin, Brune, Raspail, Saint-Michel, le pont du Garigliano, la porte de Sèvres, le quai d'Issy les Moulineaux, la rue René Ravaud, l'avenue de la Porte de Brancion, l'avenue de la Porte de Vanves, l'avenue Jean Moulin, l'avenue du Général Leclerc, l'avenue Denfert-Rochereau, l'avenue de l'Observatoire, l'avenue du colonel Henri Rol-Tanguy, la place Denfert-Rochereau, la place Edmond Rostand, le pont Saint-Michel, le quai des Grands Augustins, la rue Gay-Lussac, la rue Monsieur Le Prince, la rue de Vaugirard, la place du Pont Neuf, le Pont Neuf, le quai de Conti, le quai François Mitterrand, le quai du Louvre et la rue de l'Amiral Coligny.

Les routes barrées à Paris © Radio France - Waze

Dans les Hauts-de-Seine

Tout le secteur de La Défense Arena à Nanterre sera fermé. Le boulevard de la Défense est barré de minuit à 21h. Les coureurs entament leur dernière étape ici. Ils prendront ensuite la route en passant par Puteaux, Rueil-Malmaison, ils vont contourner le Golf de Saint-Cloud pour arriver à Vaucresson. Tout l'itinéraire est bloqué jusqu'en début de soirée.

Les routes, depuis l'avenue Roger Salengro à Chaville et jusqu'au quai du président Roosevelt, en traversant Meudon, seront également fermées. Ainsi qu'une partie de la D7 à Sèvres à côté du pont de Sèvres entre 14h et 18h.

Les routes barrées en Hauts-de-Seine © Radio France - Waze

Dans les Yvelines

Entre 14h et 19h seront fermés, la D307 depuis La Celle-Saint-Cloud jusque Noisy-le-Roi, la D161 jusqu'à la rue Amédée Brocard à Villepreux, une partie de la D12 et de la D11 pour rejoindre Fontenay-le-Fleury. Les coureurs se dirigeront ensuite vers Bois d'Arcy avant de rejoindre Saint-Cyr-l'École et reprendre la D10 direction Versailles puis Viroflay et reparti dans les Hauts-de-Seine.