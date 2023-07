Tour de France : qui est Antonin Rolland, le plus vieux maillot jaune encore en vie ?

Il a enfilé le maillot jaune pendant 12 jours en 1955. 68 ans plus tard, Antonin Rolland est venu en visite ce jeudi à l'arrivée de la 12e étape du Tour de France à Belleville-en-Beaujolais . Aujourd'hui installé à Villefranche-sur-Saône (Rhône), le grand-père de la championne du monde de ski, Marion Rolland, a d'ailleurs expliqué sur le plateau de France 2 qu'il était toujours actif. "Je fais encore du vélo, mais vraiment au ralenti", a déclaré le plus vieux maillot jaune encore en vie.

Deux victoires d'étape, douze jours en jaune

Dans les années 50, "Tonin" comme on le surnomme, a remporté deux étapes du Tour de France. D'abord, en 1952 au Parc des Princes et en 1955 au Vélodrome de Roubaix. La même année, il enfile le maillot jaune pendant douze jours, de quoi faire de l'ombre à la star du moment : Louison Bobet. Rolland rêve d'une victoire finale, mais il se range finalement derrière Bobet : "Cette année-là, je pédalais vraiment, j’avais les jambes. Mais tout le monde travaillait pour Bobet. Il ne m’a jamais caché qu’il voulait décrocher son troisième Tour, a confié Antonin Rolland au Parisien , Lors d’une étape de repos à Monaco, il m’a dit : 'Je sais, c’est embêtant, mais je veux le gagner'. Alors, voilà, il ne fallait pas créer la guerre dans l’équipe. Et puis, ce n’était pas dans mon tempérament de taper sur la table". En 1955, il termine 5e du classement général. Aujourd'hui, "Tonin" assure qu'il n'a "aucun regret" et garde de très bons souvenirs de cette époque. Il conserve d'ailleurs deux de ses maillots jaunes chez lui dans sa maison de Villefranche.

"Toujours actif"

Quand il prend sa retraite, Antonin Rolland ouvre un magasin de cycles et y installe une station essence, rapporte le Parisien. "Ça marchait pas mal. On faisait 300 000 litres par mois. Un des plus gros chiffres de chez Total" explique-t-il. A98 ans, il ne lâche plus son vélo. "Je fais encore du vélo, mais vraiment au ralenti", a-t-il assuré sur le plateau de France 2 ce jeudi soir. Mais le cyclisme actuel, il ne s'y reconnaît plus vraiment : "Maintenant, ce sont des vélos pédalant. Les routes ont changé, le matériel a changé, les soins ont changé. Je causais dernièrement avec un jeune assez talentueux : il me disait 'non, pas une goutte de vin'. Faut manger tant, pas ceci, pas cela".

