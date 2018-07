A cinq jours du départ du Tour de France à Noirmoutier, Direct Energie dévoile la liste des huit coureurs sélectionnés pour participer à la Grande Boucle. La formation vendéenne sera emmenée par le grimpeur Lilian Calmejane et le vétéran Sylvain Chavanel.

Le vendéen Jean-René Bernaudeau, manager général de Direct Energie, a dévoilé ce lundi matin la liste des huit coureurs sélectionnés pour le Tour de France 2018, dont le départ sera donné samedi à Noirmoutier-en-l'île. Sans surprise, l'équipe basée aux Essarts sera emmenée par le jeune Lilian Calmejane, 25 ans, arrivé au Vendée U en 2014. Le grimpeur, natif d'Albi, avait remporté une étape sur le Tour l'an dernier.

#TDF2018 - ⚡️ Vous les attendiez... les voici !!! ⚡️



➡️ Les 8️⃣ coureurs du #TeamDirectEnergie engagés sur @LeTour !



Une équipe polyvalente et pleine d'énergie, prête à s'exprimer sur tous les terrains pendant ces 3 semaines 💪🏻#AllezDirectEnergiepic.twitter.com/L7lUmUf9ny — Team Direct Energie (@TeamDEN_fr) July 2, 2018

Chavanel devient le recordman du nombre de participations au Tour

On note aussi la présence de Sylvain Chavanel : à 39 ans, l'ex champion de France participera cette année à son dix-huitième Tour de France, ce qui constituera un record absolu. Le vétéran Chavanel a déjà remporté trois étapes du Tour dans sa carrière. L'équipe Direct Energie sera complétée par Rein Taaramae (Champion d'Estonie), Jérôme Cousin, Damien Gaudin (né à Beaupréau dans le Maine-et-Loire), Romain Sicard (ex champion du monde espoirs), Fabien Grellier (qui participe à son premier Tour) et Thomas Boudat.

Adrien Petit, non sélectionné et "très déçu"

Le natif d'Arras, Adrien Petit, 27 ans et trois participations au Tour à son actif, n'est pas retenu cette année par Jean-René Bernaudeau. Il avait pourtant remporté Paris-Troyes cette saison. Sur son compte Twitter, Adrien Petit se dit "très déçu" mais "respecte le choix de l'encadrement" de l'équipe vendéenne : "je souhaite le meilleur à mes coéquipiers !"