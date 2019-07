Tour de France : Rambouillet se prépare pour l'ultime départ

La 21e et dernière étape du Tour de France 2019 s'élance ce dimanche de Rambouillet dans les Yvelines. La ville et son château se sont préparés à fêter l'événement comme il se doit.

Rambouillet, France

Toute une journée d'exposition sur toutes les télés du monde entier. Rambouillet est l'ultime ville départ du Tour de France 2019. Le peloton va s'élancer du célèbre château de la commune pour les 128 derniers kilomètres de la Grande Boucle. Les coureurs vont s'élancer à 18H10 pour rejoindre les Champs-Élysées. "Le château s'est mis sur son 31", explique Laurent Mortier, l'administrateur du château de Rambouillet.

Des fleurs en hommage aux cents ans du maillot jaune

Pour être certain de ne pas manquer le rendez-vous, le château de Rambouillet travaille depuis près d'un an sur ce départ. "Toute l'équipe de jardinier a fait un travail incroyable de décoration avec des fleurs jaunes et blanches pour fêter le centenaire du maillot jaune", précise Laurent Mortier. L'exposition d'une telle compétition est un atout pour le site qui veut gagner des visiteurs. "Le but c'est de donner envie aux gens qui vont venir voir l'épreuve de revenir visiter Rambouillet."

Les commerçants aux couleurs de la petite reine

Les magasins se sont aussi habillés aux couleurs du Tour de France. Maillots dans les vitrines, vélos installés devant les boutiques, les commerçants veulent séduire les dizaines de milliers de fans attendus ce dimanche. "C'est un vrai engouement populaire", affirme David Bergougnoux, le gérant de la brasserie Le Napoléon. Un immense maillot tricolore de l'équipe Groupama-FDJ est accroché à son établissement. "On espère voir les gens se promener dans toutes les rues et notamment dans le centre-ville".