Tour de France : revivez la 11e étape entre Albi et Toulouse

L'Australien Caleb Ewan a remporté cette 11e étape du Tour de France, longue de 167km entre Albi et Toulouse. Le Français Julian Alaphilippe conserve son maillot jaune pour le septième jour consécutif sur le Tour de France.

Occitanie, France

La Grande Boucle dans la ville rose ! Après 167 kilomètres parcourus depuis Albi, les coureurs du Tour sont arrivés à Toulouse. L'Australien Caleb Ewan est arrivé en tête de cette 11e étape, taillée pour les sprinteurs. Le maillot jaune reste sur les épaules de Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step). Revivez les meilleurs moments de cette 11e étape.

Le sprint final à Toulouse

Alors que le Belge Aimé De Gendt (Total-Direct Energie) avait attaqué au sprint, il a été rapidement rattrapé par le peloton et c'est finalement l'Australien Caleb Ewan qui s'est imposé sur la ligne d'arrivée.

Une étape avec vue...

Cette 11e étape longue de 167km entre Albi et Toulouse offrait des vues imprenables aux spectateurs du Tour. Exemple à Castelnau-de-Montmiral.

... Mais aussi avec quelques chutes

Une chute s'est produite à 30km de l'arrivée et a impliqué une trentaine de coureurs, notamment Nairo Quintana et Richie Porte. Le néerlandais Niki Terpstra a été contraint d'abandonner la course.

Une deuxième chute a eu lieu un peu avant le sprint final, mais sans gravité!

L'Albigeois Lilian Calmejane à l'honneur

Au départ de sa ville natale ce mercredi, l'Albigeois Lilian Calmejane a décroché le maillot bleu !