Tour de France : l'Auvergnat Romain Bardet roi des Pyrénées !

Le Brivadois a remporté la 12eme étape du Tour ce jeudi à Peyragudes. L'explication entre cadors s'est jouée dans le dernier kilomètre. Christopher Froome a craqué sur l'attaque de Fabio Aru, nouveau maillot jaune. Romain Bardet se rapproche au général.

On a longtemps cru que cette étape reine des Pyrénées accoucherait finalement d'une souris. Mais la patience est une belle vertu. Première confirmation, Quintana et Contadores ne sont plus dans le coup pour le classement général. Second enseignement, l'équipe Sky de Froome est forte, mais son leader n'est pas invulnérable, lorsqu'on l'attaque. Le fougueux champion d'Italie Fabio Aru a placé la première banderille dans les derniers hectomètres du mur à 16% de Peyragudes.

On court maintenant comme une grande équipe, on est prêts à livrer ce combat pour le maillot jaune - Romain Bardet

Mais c'est bel et bien l'Auvergnat Romain Bardet qui a contré et s'est imposé comme un crack. Derrière, Froome a fini à 21 secondes et à l'agonie. Ajouté à cela les 10 secondes de bonification pour le vainqueur du jour, le Brivadois s'est rapproché du maillot jaune, qui change d'épaules.

#TDF2017 Romain Bardet "Aujourd'hui j'avais les jambes et j'ai décidé d'être patient ce qui m'a permis de faire la différence" 🇫🇷🇫🇷 @LeTourpic.twitter.com/zEOFMflAos — francetv sport (@francetvsport) July 13, 2017

Fabio Aru est le nouveau leader du Tour de France et possède désormais six petites secondes d'avance sur Christopher Froome. Romain Bardet est toujours 3eme, mais à 25 secondes de l'Italien. De quoi rêver et donner des ailes pour réaliser l'exploit que toute la France attend depuis 1985, année de la dernière victoire française (Bernard Hinault) sur la Grande Boucle.

Nouveau classement général, @FabioAru1 en jaune ! / New GC, Aru takes the Yellow Jersey! #TDF2017pic.twitter.com/nvxiGxyTXE — Le Tour de France (@LeTour) July 13, 2017

Mais la route vers le sacre sur les Champs-Elysées est encore longue et semé d'embuches. Le peloton reste dans les Pyrénées vendredi, jour fête nationale. Au menu de la très courte (101 km) 13eme étape entre Saint-Girons et Foix, trois difficultés classées en 1ere catégorie. Les cols de Latrape et d'Agnès, mais aussi le mur de Péguère situé à 27 km de l'arrivée.