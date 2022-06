Romain Bardet (Team DSM) sera finalement au départ du Tour de France à Copenhague, au Danemark, le 1er juillet. Le Français se dit impatient et l'a annoncé sur Twitter lundi.

Tour de France : Romain Bardet annonce sa participation et sera au départ le 1er juillet

Le coureur français Romain Bardet (Team DSM) a annoncé lundi sur Twitter sa participation au prochain Tour de France qui s'élance le 1er juillet de Copenhague, au Danemark. Le coureur, originaire de Haute-Loire, se dit impatient et excité par cette nouvelle. Il a déjà brillé deux fois sur le podium de la grande boucle, il avait finit 2e en 2016 et 3e en 2017. Il sera donc au départ du Tour, trois semaines après son abandon lors de la 13e étape du Tour d'Italie alors qu'il occupait la 4e place du Giro. Il avait remporté le Tour des Alpes quelques semaines plus tôt, en avril.

Le parcours du Tour de France 2022

- - ASO