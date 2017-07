Tour de France : Romain Bardet limite la casse à Düsseldorf

Romain Bardet termine la première étape du Tour de France à la 63e place du classement générale, à 51 secondes du maillot jaune. Un bon chrono pour l'Altiligérien qui n'apprécie pas l'exercice du contre-la-montre.

Romain Bardet limite la casse. Malgré la pluie tombée sur la ville de Düsseldorf, le natif de Brioude a parcouru les 14 kilomètres de chaussée glissante sans complications. Le contre-la-montre n'est pourtant pas la spécialité de Bardet. Le coureur a fini à la 63e place du classement général à 51 secondes du maillot Jaune Geraint Thomas.

Bon départ ...

Vincent Lavenu, le directeur sportif de l'équipe AG2R La Mondiale ne cachait pas sa satisfaction à l'arrivée de cette première étape dans un contexte défavorable. "Cela s'est plutôt bien passé. Pierre Latour a fait un super chrono et Romain Bardet un excellent. Il n'a pas perdu beaucoup de temps sur Froome, Porte et les autres favoris. C'est une belle entrée en matière" estime le patron de l'équipe.

... malgré des dégâts

Avant de revenir sur les premiers dégâts de ce Tour de France. "Il y avait beaucoup de tension au sein des équipes, des leaders. La chute de Valverde c'est surtout ce qu'on ne veut pas voir. Les managers et les directeurs sportifs ont toujours beaucoup de crainte quand on est derrière les coureurs parce qu'il y a du danger sur ce type d'exercice. Les coureurs sont tellement tendus et veulent tellement bien faire que parfois ils dépassent la limite. On craint toujours le pire" termine Vincent Lavenu, le directeur sportif de l'équipe AG2R La Mondiale.

Ce dimanche la deuxième étape emmène les coureurs à Liège en Belgique. 203,5 kilomètres à parcourir. L'arrivée est à suivre en direct sur France Bleu Saint-Étienne Loire, radio officielle du Tour de France.