Tour de France : Romain Bardet veut remettre ça

Deuxième de la Grande Boucle 2016, le natif de Brioude espère décrocher un nouveau podium. Son équipe AG2R ne s'interdit pas de rêver à plus beau encore.

Le Tour de France débute ce samedi en Allemagne dans les rues de Dusseldorf pour un contre la montre de 14 kilomètres. Une 104e édition de la Grande Boucle qui promènera les coureurs essentiellement dans l'Est et le Sud de la France avec 3 jours en Haute Loire dans 2 semaines. D'ici là les favoris auront l'occasion de se montrer au cours de l'épreuve cycliste la plus regardée au monde et qui attire toujours autant de spectateurs sur les bords des routes. Christopher Froome cherchera à décrocher un 3e sacre consécutif mais la France aura les yeux tournés vers Romain Bardet : l'Altiligérien avait terminé 2e l'année passée et espère renouveler la performance malgré une préparation qui n'aura pas été optimale.

L'exemple le plus parlant remonte au mois de mars avec son exclusion de Paris-Nice pour avoir trop longtemps accroché une voiture AG2R pour se remettre en course. Ses résultats sur 2017 sont moins impressionnants que l'an passé quand il avait terminé 2e du Criterium du Dauphiné et 6e du Tour de Catalogne. Cette année sur les mêmes épreuves il termine respectivement 6e et 10e. Alors où aller chercher les motifs d'optimisme ? D'abord dans le fait qu'il a désormais l'expérience et la stature qu'il a toujours cherché sur le Tour. Elles doivent être un atout plus qu'une pression handicapante. Romain Bardet a une autre qualité qui peut faire la différence en course: son flair et sa spontanéité. Et puis aux dires même des dirigeants AG2R, ses équipiers sont encore plus forts que l'an dernier : Mathias Frank, Pierre Latour et Alexis Vuillermoz sont capables de l'accompagner en montagne, là où année après année se jouent les victoires finales et les podiums sur le Tour

Bardet veut prendre des risques

Sur son vélo Romain Bardet a inscrit la phrase en anglais "Take the risk or lose the chance" (Prends un risque ou tu perdras l'opportunité). Une maxime qui va le guider pendant son 5e Tour de France