Le Tour de France est de passage en Loire et en Haute-Loire les 15 et 16 juillet, lors des 13e et 14e étapes. Le Tour passera par Saint-Joseph, Rive-de-Gier, La Talaudière et Saint-Étienne, puis partira via Firminy, Yssingeaux, Le Puy-en-Velay. Découvrez les rues et les routes à éviter ces jours là.

Tour de France : routes barrées, stationnement, comment circuler en Loire et Haute-Loire les 15 et 16 juillet

Le Tour de France sera dans la Loire le 15 juillet, et repartira de Saint-Étienne, via la Haute-Loire, direction la Lozère, le 16 juillet.

La 13e et la 14e étapes du Tour de France 2022 passeront par la Loire et la Haute-Loire vendredi 15 et samedi 16 juillet. Pour cette édition 2022, 4.000 kilomètres de routes seront barrées sur le passage du Tour de France. Et celles de Loire et de Haute-Loire ne feront pas exception. Comment bien vivre le départ et la course ? Circulation, stationnement, parkings : on vous explique tout.

La Loire, le 15 juillet

Le Tour de France arrive dans la Loire, le vendredi 15 juillet, au niveau de la commune de Saint-Joseph, à partir de 15h00, horaire de passage de la caravane. Les derniers du peloton devraient franchir Saint-Joseph aux alentours de 17h10. Puis le Tour longera l'ancienne Route Nationale 88 (rebaptisée M88) de Rive-de-Gier, jusqu'à Saint-Chamond, où il bifurquera sur la M1498 et la M11, direction Saint-Étienne. Ces axes seront donc coupés toute l'après-midi.

À Rive-de-Gier, la caravane du Tour de France arrivera à partir de 15h11, le peloton, entre 16h51 et 17h11. le Tour de France empruntera l’avenue du Maréchal-Juin, le cours Gambetta, le quai Fleurdelix, le cours du 11 Novembre, le cours Nelson-Mandela, le pont Pierre-Sémard et la rue Edouard-Vaillant (RD88). Sur cet axe, le stationnement sera interdit dès jeudi 14 juillet à 20h jusqu’au vendredi 15 juillet à 18h et la circulation sera interdite le vendredi 15 juillet de 13h à 18h.

À Saint-Étienne, la caravane du Tour de France arrivera à partir de 15h45, le peloton, entre 17h25 et 17h47. Pour l'occasion, les transports en commun du réseau Stas seront gratuits du 14 au 16 juillet et la fréquence des tramways sera doublée. Des stations vélo seront également mises à disposition : deux stations VéliVert, positionnées à proximité des sites « arrivée » et « départ » : station Chaléassière (rue Bergson) et Technopôle (rue des Aciéries). Des consignes à vélo gardiennées et gratuites seront également installées sur les sites "arrivée" vendredi 15 juillet, et "départ" samedi 16 juillet et au Fan Park les 14, 15 et 16 juillet.

Saint-Étienne et la Haute-Loire, le 16 juillet

Saint-Étienne

Sur la zone d’arrivée et de départ

La caravane partira à 10h15 de Saint-Étienne, le peloton à 12h15. Le stationnement ainsi que la circulation de tout type de véhicules, hors organisation, seront interdits du jeudi 14 juillet 2022 à 20h au 16 juillet 20h pour les rues suivantes : boulevard : Claude Verney Carron (entre échangeur Terrasse et intersection Barrouin). - Rues : Jean Snella, Antoine Cuissard, avenue Manuel Fernandez, Paul et Pierre Guichard, allée des Frères Gauthier, Roger Rocher, allée Jean Lauer, impasse d’Arsonval, esplanade Bénevent, allée du Père Chossonerie, place Balboa, de la Tour (entre intersection Trois Glorieuses et Paul et Pierre Guichard) ainsi que Camille de Rochetaillée (entre Snella et Innovation).

Sur le parcours

Le stationnement sera interdit sur le parcours de l’étape arrivée (15 juillet) dès le 14 juillet 20h jusqu’au 15 juillet 22h : dans les rues : de la Tour (entre intersection Bouvreuil et intersection Trois Glorieuses), Trois glorieuses (entre Coubertin et intersection Monthyon). Le stationnement sera également interdit sur le parking Gare SNCF Terrasse.

La Haute-Loire

La 14ᵉ étape du Tour de France reliant Saint-Étienne à Mende traversera le département de la Haute-Loire. La caravane traversera la Haute-Loire à partir de 10h45, et les coureurs à partir de 12h45.

Les coureurs traverseront les communes de Saint-Just-Malmont, Saint Didier-en-Velay, La Séauve-sur-Semène, Sainte-Sigolène, Grazac, Yssingeaux, Bessamorel, Saint-Julien-du-Pinet, Mézères, Rosières, Beaulieu, Lavoûte-sur-Loire, Chaspinhac, Le Monteil, Chadrac, Le Puy-en-Velay, Vals-près-le-Puy, Saint-Christophe-sur-Dolaison, Séneujols, Cayres, le Bouchet-Saint-Nicolas, Saint-Haon.

Beaulieu : circulation fermée de 10h00 à 15h30 dans les voies suivantes : rue du Vieux Bourg, Chemin de la Galoche, Route de Jabruzac, Rue du Moulin, Rue des Artisans, Rue des Anciens Combattants,

: circulation fermée de 10h00 à 15h30 dans les voies suivantes : rue du Vieux Bourg, Chemin de la Galoche, Route de Jabruzac, Rue du Moulin, Rue des Artisans, Rue des Anciens Combattants, Le Bouchet Saint-Nicolas : circulation interdite sur la portion de la RD31 traversant le territoire de la commune de 10h00 à 16h00. L’accès à cet axe sera également interdit à partir de toutes les voies, rues et chemins communaux.

: circulation interdite sur la portion de la RD31 traversant le territoire de la commune de 10h00 à 16h00. L’accès à cet axe sera également interdit à partir de toutes les voies, rues et chemins communaux. Chadrac : circulation interdite de 11h30 à 15h30 sur de nombreux axes (retrouvez toutes les voies concernées ici)

: circulation interdite de 11h30 à 15h30 sur de nombreux axes (retrouvez toutes les voies concernées ici) Grazac : circulation interdite sur les portions des routes départementales RD43, RD 432 et RD 105 traversant le territoire de la commune de 10h30 à 14h30

: circulation interdite sur les portions des routes départementales RD43, RD 432 et RD 105 traversant le territoire de la commune de 10h30 à 14h30 Lavoûte-sur-Loire : circulation fermée de 10h00 à 15h30 dans les voies suivantes (retrouvez toutes les voies concernées ici)

: circulation fermée de 10h00 à 15h30 dans les voies suivantes (retrouvez toutes les voies concernées ici) Le Monteil : circulation interdite de 10h00 à 15h30 : RD103, traversée de la Durianne, dans les deux sens, de la limite communale Le Monteil/Chaspinhac jusqu’au pont de la Loire entre Le Monteil et Chadrac

: circulation interdite de 10h00 à 15h30 : RD103, traversée de la Durianne, dans les deux sens, de la limite communale Le Monteil/Chaspinhac jusqu’au pont de la Loire entre Le Monteil et Chadrac Rosières : circulation interdite de 9h30 à 17h00 sur la RD, depuis l’intersection du Soudar jusqu’à l’entrée d’Adiac, ainsi que sur toutes les voies communales.

: circulation interdite de 9h30 à 17h00 sur la RD, depuis l’intersection du Soudar jusqu’à l’entrée d’Adiac, ainsi que sur toutes les voies communales. Saint-Christophe-sur-Dolaizon : circulation interdite de 10h00 à 16h00 sur la portion de la RD31 traversant le territoire de la commune.

: circulation interdite de 10h00 à 16h00 sur la portion de la RD31 traversant le territoire de la commune. Saint-Haon : circulation interdite de 10h00 jusqu’à autorisation d’ouverture donnée par l’organisateur sur les axes suivants : ensemble des voies situées entre les panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération de Saint-Haon et du Nouveau Monde, voies débouchant sur la RD31 : RD40 à Saint-Haon ainsi que les U38 et U39 au Nouveau-Monde

: circulation interdite de 10h00 jusqu’à autorisation d’ouverture donnée par l’organisateur sur les axes suivants : ensemble des voies situées entre les panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération de Saint-Haon et du Nouveau Monde, voies débouchant sur la RD31 : RD40 à Saint-Haon ainsi que les U38 et U39 au Nouveau-Monde Saint-Just-Malmont : circulation interdite de 9h00 à 15h00 sur la rue de Firminy et la rue Nationale (de l’entrée des Sagnes au rond-point des Grangers).

: circulation interdite de 9h00 à 15h00 sur la rue de Firminy et la rue Nationale (de l’entrée des Sagnes au rond-point des Grangers). Sainte-Sigolène : circulation interdite sur de nombreux axes de 10h00 à 14h00 (retrouvez toutes les voies concernées ici)

: circulation interdite sur de nombreux axes de 10h00 à 14h00 (retrouvez toutes les voies concernées ici) La Séauve-sur-Semène : circulation interdite dans les deux sens à partir du rond-point jusqu’à Saint-Didier-en-Velay de 9h30 à 15h00

: circulation interdite dans les deux sens à partir du rond-point jusqu’à Saint-Didier-en-Velay de 9h30 à 15h00 Séneujols : circulation interdite de 10h00 jusqu’à autorisation d’ouverture donnée par l’organisateur :

sur la RD31, entre le panneau d’entrée de la commune de Séneujols et le panneau de sortie d’agglomération de Bonnefont

: circulation interdite de 10h00 jusqu’à autorisation d’ouverture donnée par l’organisateur : sur la RD31, entre le panneau d’entrée de la commune de Séneujols et le panneau de sortie d’agglomération de Bonnefont Vals-près-le-Puy : circulation interdite de 11h30 à 15h30 (retrouvez toutes les voies concernées ici)

: circulation interdite de 11h30 à 15h30 (retrouvez toutes les voies concernées ici) Yssingeaux : sur la Route Nationale 88 du PR 32+600 au PR 33+600 dans les 2 sens de circulation ainsi que dans les échangeurs 42 (Alinhac) et 43 (Villeneuve). Circulation interdite sur les bretelles 1 (Saint-Etienne – Yssingeaux) et 3 (Le Puy Yssingeaux) de l’échangeur 43 (Villeneuve). Circulation interdite en direction de Montfaucon et Yssingeaux à l’échangeur 42 (Alinha

Les consignes de sécurité

