Tour de France : Saint-Léonard-de-Noblat se prépare pour l'hommage à Raymond Poulidor

Encore deux grosses semaines à attendre avant le début du Tour de France cycliste. La grande boucle passera cette année par Limoges pour l'arrivée de la 8e étape le samedi 8 juillet. Le lendemain, elle s'élancera de Saint-Léonard-de-Noblat pour une journée hommage à Raymond Poulidor. En 2020, le passage du Tour était déjà un hommage au Champion du pays décédé quelques mois plus tôt. Mais un peu en catimini. C'était le covid. Cette fois, pas de restrictions ni de masques. Ce sera une belle fête à Saint Léo déjà parée de jaune et où de nombreuses vitrines sont déjà décorées.

"Mon enfance et notre mémoire à tous"

Philippe Rebeyrat, boucher charcutier traiteur et fan de la 1ère heure, a monté un petit musée dans la devanture de sa réserve. Maillots, photos, et vélos Mercier sont de sortie. "C'est un plaisir. C'est une passion. Mon enfance et notre mémoire à tous. Il faut l'entretenir. C'est l'éternel Poupou**" dit-il avec les yeux d'un gamin de 10 ans**. Il a même écrit à l'Elysée. "J'aimerais bien que notre président lui rende hommage." Presque 60 ans après son duel mythique avec Jacques Anquetil dans la montée du Puy-de-Dôme, ce serait bien la moindre des choses.

Toute la ville de Saint-Léonard-de-Noblat s'est parée de jaune pour le passage du Tour de France le 9 juillet © Radio France - Jérôme Ostermann

Sur la place de la République, au cœur du Saint Léonard historique, la gérante du bar Les Deux Tours Monique Lagrange attend l'évènement avec impatience. "Le départ est dans la ville de Raymond Poulidor qui a quand même marqué les esprits sur le Tour de France. Son petit fils (Mathieu van ver Poel) va faire le Tour. C'est fabuleux" se réjouit-elle, certaine que les commerçants vont répondre présents. "Plusieurs métiers de bouche se sont réunis sur la place pour pouvoir fournir. On joue les coudes serrés, tous ensemble. Pas chacun dans son petit coin" précise-t-elle.

Sur les pas et dans la roue de Poupou pour les courageux

Saint-Léonard où il n'y a presque plus de logements disponibles en centre ville estime l'office de tourisme, souvent sollicité à ce sujet. "Mais il y a encore des places au camping" selon Mélina Idhi. L'Office qui a édité la carte "Sur les pas de Poupou" pour aider les visiteurs à retrouver en ville les sites symboliques sur Poulidor. Et une autre plus sportive est rééditée. "Dans la roue de Poupou". Deux parcours d'entrainement de Poulidor autour de Saint Léonard-de-Noblat de 30 et 40 kilomètres. "Si vous voulez rouler sur ses traces et gouter au beau dénivelé du Limousin..." Avis aux amateurs !

La statue en bois en hommage à Raymond Poulidor s'est drapée de sa tunique légendaire Mercier - Jérôme Ostermann

La mairie de Saint-Léonard est aussi pleinement mobilisée. Ces derniers jours, les réunions avec la préfecture et l'organisateur se sont multipliées. Le village départ sera installé le samedi à 17h. Mais les animations seront déjà en place explique Estelle Delmond, adjointe au maire :"Des points restauration. Des écrans géants pour suivre les étapes de samedi et dimanche et des animations musicales". L'idée étant d'inciter les amoureux du Tour à rester sur place après le départ et même après l'arrivée dans le Puy-de-Dôme. Le lendemain étant un jour de repos pour le peloton.