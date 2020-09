Tour de France sans panache : le Mayennais Marc Madiot répond fermement aux critiques

Après une étape réglée au sprint et sur les chapeaux de roue vendredi, c'est le retour de la montagne sur les routes du Tour de France. La 8ème étape conduit ce samedi 5 septembre le peloton de Cazères à Loudenvielle, en passant par le Col de Mente, de Peyresourde et surtout par le très difficile Port de Balès, classé hors catégorie.

Depuis une semaine, depuis le Grand Départ à Nice, le parcours montagneux a déçu les suiveurs, les commentateurs et le public et les favoris n'ont pris aucun risque.

Manque de spectacle, de panache, de passion, les critiques pleuvent. Le Mayennais Marc Madiot, le manager de l'équipe Groupama-FDJ, répond fermement aux insatisfaits : "dans le Tour, on sait bien que chaque jour a besoin de sa petite polémique, de sa petite phrase. On est dans un monde médiatique de consommation immédiate. Nous sommes avant tout dans une course de vélo, comme dans un match de foot, il y a des temps forts, des temps faibles et c'est bien ainsi. Nous ne sommes pas dans une télé-réalité, nous sommes dans une compétition sportive. Les tracés du Tour sont toujours faits pour aller crescendo".