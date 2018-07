EN DIRECT - Tour de France : suivez la 15e étape entre Millau et Carcassonne

Par Anne Jocteur Monrozier, France Bleu Hérault, France Bleu Occitanie, France Bleu Roussillon et France Bleu

Après les Alpes et les Cévennes, le Tour de France fait route vers le Sud-Ouest. Le peloton traverse ce dimanche 22 juillet l'Aveyron le Tarn et l'Aude pour une15e étape vallonnée de 181,5 km entre Millau et Carcassonne.