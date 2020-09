EN DIRECT - Tour de France : suivez la 8e étape de Cazères-sur-Garonne à Loudenvielle

Huitième étape du Tour de France ce samedi 5 septembre entre Cazères-sur-Garonne et Loudenvielle. Cette première étape pyrénéenne de 141 km est un classique de dynamisme et d’exigence, avec un enchaînement de trois cols et une arrivée en vallée.