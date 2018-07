A 24h de l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Elysées, la 20e et avant-dernière étape se tenait ce samedi au Pays Basque. Tom Dumoulin emporte le contre-la-montre, devant Chris Froome et Geraint Thomas, qui reste maillot jaune.

Tom Dumoulin (Sunweb) remporte la 20e et avant-dernière étape du Tour de France. Il a dominé ce samedi le contre-la-montre individuel entre Saint-Pée-sur-Nivelle et Espelette, devant Chris Froome. Le parcours de 31 kilomètres, très accidenté, alternait montées raides et descentes très techniques, devant un public basque enthousiaste. C'est sa 1re victoire dans le Tour 2018, la 3e de sa carrière dans la compétition.

Geraint Thomas en jaune sur les Champs-Elysées

Au classement général, à la veille de l'arrivée sur les Champs-Elysées, Geraint Thomas est toujours maillot jaune. Le Britannique Chris Froome, deuxième de cette étape au Pays Basque, remonte sur le podium, à la troisième place, derrière Dumoulin.

Le 1er Français, Romain Bardet, est 6e. Il a pris le dessus ce samedi l'Espagnol Mikel Landa pour prendre la 6e place.

Le Tour de France se termine ce dimanche, avec la 21e et dernière étape. 116 km entre Houilles, dans les Yvelines, et les Champs-Elysées.