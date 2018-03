Le 17 octobre dernier, l'organisateur du Tour de France dévoilait le parcours de l'édition 2018. Après une semaine de course sur les routes de Vendée et de Bretagne notamment, la 7e étape mettra le cap à l'est. Un départ de Fougères (comme en 2013) pour une arrivée à Chartres. 231km500 à parcourir à travers les départements de l'Ille-et-Vilaine, de la Mayenne, de la Sarthe, de l'Orne et de l'Eure-et-Loir.

L'étape minute par minute

Voici les horaires pour chaque commune traversée. Passez votre souris sur les différents points de l'étape pour être sûr de ne pas manquer le passage de la caravane et/ou des coureurs du Tour de France.

Ces horaires peuvent encore subir quelques modifications si les Préfectures des différents départements traversés l'exigent.