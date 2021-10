Tour de France : trois étapes dans le Nord-Pas-de-Calais, dont un départ depuis Lille

Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, avait dit sur France Bleu Nord que l'on pouvait être "raisonnablement optimiste" pour voir le peloton l'été prochain. Cette fois, c'est sûr, le Tour 2022 passera bien par le Nord-Pas-de-Calais.

Lundi 4 juillet : Probablement une journée de repos à Lille, après trois étapes au Danemark

Probablement une journée de repos à Lille, après trois étapes au Danemark Mardi 5 Juillet : Départ de Tournai ou de Binche en Belgique / Arrivée sur la Côte d'Opale, normalement à Calais

Calais et Dunkerque ont envoyé un dossier de candidature mais c'est Calais qui pourrait être ville arrivée le mardi, pour valoriser le front de mer rénové et le Dragon. L'étape passerait par le bassin minier, inscrit depuis 10 ans au patrimoine mondial de l'Unesco, et sans doute par le Mont-des-Cats.

Mercredi 6 juillet : Départ du centre-ville de Lille / Arrivée à Wallers-Arenberg en empruntant les pavés de Paris-Roubaix

Lille attend le Tour de France depuis 2014 et une arrivée au sprint au Stade Pierre-Mauroy. Accueillir le départ d'une étape coûte environ 80 000€ à la commune.

Jeudi 7 Juillet : Départ de Fourmies ou de la Station touristique du ValJoly / Arrivée dans l'est, à Thionville

Les villes de Denain et Dunkerque pourraient être villes étapes du Tour de France féminin qui démarre le 24 juillet.