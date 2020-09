Tour de France : un membre du staff de l'équipe Cofidis testé positif au covid-19

Un membre du staff de l'équipe nordiste Cofidis a été testé positif au covid-19, les résultats ont été annoncés ce mardi par l'organisateur ASO. Il a été renvoyé chez lui, les coureurs sont tous négatifs et ils ont pu prendre le départ de la 10ème étape entre l'île d'Oléron et l'île de Ré.

L'équipe nordiste Cofidis et son leader Guillaume Martin troisième du classement général, ont pu prendre le départ de la 10ème étape du Tour de France ce mardi entre l'île d'Oléron et l'île de Ré. Les tests covid effectués sur les coureurs ce lundi lors de la journée de repos se sont révélés négatifs.

Un membre du staff positif

En revanche, un membre du staff de l'équipe Cofidis a du quitter précipitamment la course. Il a été testé positif et a quitté la "bulle course" écrit l'organisateur du Tour de France ASO dans un communiqué. Cofidis ne veut pas dévoiler l'identité de son salarié mais précise que cette personne n'avait pas "de membre contact, il logeait en chambre simple et a quitté le Tour de France dès la connaissance du résultat du test"

Pourtant testé à Nice

L'ensemble des accrédités sur le Tour de France avaient été testés 5 jours avant le grand départ à Nice, "la bulle course" a également été dépisté à son arrivée, ce qui laisse entendre que le membre du staff de Cofidis a été contaminé sur l'épreuve ces derniers jours.