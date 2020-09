Tour de France : un passage rapide mais très apprécié dans la Loire

Pour la 14ème étape du Tour de France ce samedi, les coureurs ont pédalé quelques 77 km en terres ligériennes. Avec un passage par Montrbison et Montrond-les-bains notamment.

À l'arrivée de cette 14ème étape à Lyon, Primoz Roglic conserve le maillot jaune et Soren Kragh Andersen emporte la victoire. Et même si les coureurs n'ont fait que passer par notre département, le spectacle fut beau aussi dans la Loire. Arrivé du du Puy-de-Dôme par le col du Béal, le peloton a rejoint Montbrison puis s'est dirigé vers Lyon en passant par Montrond-les-bains.

Le passage de la caravane, un peu après 15h, à Montrond-les-bains a fait patienter les spectateurs massés sur les trottoirs alors que le thermomètre affichait près de 30 degrés.

Une ambiance très familiale

Les lancers de cadeaux font notamment plaisir aux enfants, venus en nombre ce samedi. Beaucoup sont accompagnés par leurs grands-parents qui leur transmettent la passion de la Grande Boucle comme Baptiste, 12 ans. Il est venu avec sa grand-mère pour profiter de l'ambiance : "J'aime bien les caravanes et l'esprit du vélo. Il y a une bonne ambiance familiale, on applaudit pour les coureurs."

Accrochés à la main de leur papy, une casquette à pois sur la tête, Théo et Nathan, sont ravis d'assister à leur premier Tour de France : "Ils ont du courage quand même de faire tout ce chemin!" s'exclame Nathan. "Moi j'ai envie de faire la même chose quand je serai plus grand !" répond son cousin Théo. Leur grand-père Prosper, très fier de cette passion naissante pour le cyclisme, leur promet de réparer son vieux vélo de course pour leur donner... si ils sont sages ! Même si le passage du Tour a été très rapide à Montrond-les-bains, il restera gravé, c'est sûr, dans la mémoire de ces petits spectateurs.