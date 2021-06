Tour de France : un Vertavien sur la caravane du Tour, 30 ans après ses parents

Et si l'histoire se répétait ? Lors du Tour de France 1990, Yannick Vadrot, jeune homme de 20 ans originaire de La Chapelle-sur-Erdre, monte sur l'une des caravanes du Tour de France pour la deuxième année consécutive. Cette année-là, dans la caravane Toshiba, il rencontre sa future femme, Stéphanie, 21 ans, elle aussi issue du pays nantais. Trente-et-un ans plus tard, leur fils Clément va participer pour la deuxième année d'affilée au Tour de France, qui part ce samedi de Brest. Il sera dans l'une des 150 caravanes de cette édition 2021.

Dans leur maison de Vertou, la famille garde de nombreux souvenirs du Tour de France 1990. Les photos sont précieusement rangées. Uniforme blanc sur le dos, sur l'une d'elles, ils sont bras dessus, bras dessous au bord du Lac Léman, le début de l'histoire d'amour. "En voyant cette photo, avant tout, je pense à la caravane, assure Stéphanie. Quand on vivait ces moments-là, on ne savait pas qu'on allait rester ensemble. On était bien ensemble, mais là pour partager l'histoire du Tour." "Sans se connaître, on a passé trois semaines dans la même voiture, c'était assez étonnant", ajoute Yannick.

Yannick et Stéphanie au bord du lac Léman lors du Tour de France 1990. - YV

La passion de la caravane, du Tour de France, Stéphanie et Yannick l'ont transmise à leurs enfants. "On a encouragé nos enfants à poser leur candidature, explique Stéphanie, la maman de Clément. Avec la caravane du Tour de France, c'est extraordinaire, vous apprenez plein de choses, au niveau humain c'est très fort."

La caravane Toshiba lors du Tour de France 1990. - YV

Cette année, leur second fils, Clément, 23 ans, sera sur l'un des 150 véhicules de la caravane publicitaire du Tour de France. "Je suis à Brest depuis mardi, explique cet étudiant en kiné. Très heureux et surtout impatient de sillonner les routes de France." "Il faut qu'il profite à fond de cette expérience unique", glisse son père. "Quand on est sur la caravane, on est attendus comme des stars", se rappelle sa maman. Ses parents lui donnent rendez-vous à Laval, mercredi, pour lui faire coucou, depuis le bord de la route, cette fois.