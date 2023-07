Tour de France 2023 : un "virage Pinot" sur la 20e étape au petit Ballon d'Alsace

Les supporters de Thibaut Pinot se mobilisent. À l'occasion de la 20ème étape du Tour de France ce samedi, entre Belfort et le Markstein. Le coureur franc-comtois y est attendu de pied ferme, avec un virage à son nom qui sera installé dans la montée du petit Ballon d'Alsace. Opération organisée par ses fans via les réseaux sociaux, pour célébrer la dernière participation du coureur de Mélisey à la Grande boucle, avant sa retraite sportive.

Un vrai virage de supporters

"Une fête historique pour notre idole à tous". C'est comme ça que Pierre Marcot, membre du Collectif Ultras Pinot, présente ce virage. "On va essayer de distribuer des écharpes, des t-shirts, des casquettes et des bobs à tous ceux qui viennent. On va essayer aussi de peindre la route et on lancera des chants", détaille-t-il. On peut donc s'attendre à un vrai virage de supporters, comme dans un stade.

Opération coorganisée avec le site Parions sport et la Fédération Française de la Lose (la défaite en anglais). Concept dont notre Thibaut Pinot serait un bon ambassadeur selon Antoine Declercq, cofondateur de la FFL. "Un peu comme Poulidor, il a un petit côté perdant magnifique. Mais la vraie beauté de la défaite, celle qui fait mal mais où on se dit qu'elle est belle", résume-t-il.

La FFL a donc recruté une cinquantaine de motivés sur Twitter qui viennent en bus depuis Paris. Sacrée mobilisation, qui fait plaisir au principal intéressé. "Ils me disent souvent merci Thibaut. Comme je l'ai toujours dit, la meilleure façon de les remercier, c'est de gagner des étapes", lance Thibaut Pinot. Tout le monde est le bienvenu dans le virage Pinot. Pour encourager, crier, et même chanter une chanson écrite par les fans du coureur franc-comtois :